Минобороны сообщило о гибели двух полковников при отражении атак ВСУ

При отражении атаки ВСУ погиб командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, руководивший боем в районе населенного пункта Красное ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также он сообщил о героической гибели еще одного полковника, заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе Евгения Бровко на другом участке отражения атак противника.

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По данным Минобороны, за прошедшие сутки на Соледаро-Артемовском направлении российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ вели бои за овладение западными кварталами Артемовска. Севернее и южнее города противник предпринимал «массовые попытки прорыва обороны», однако все его атаки были отражены, «прорывов обороны российских войск не допущено». В частности, отражая атаки противника, мужество и героизм проявили военнослужащие подразделений 4-й, 200-й мотострелковых бригад и 6-ой мотострелковой дивизии ВС РФ. Подразделениям 4-й мотострелковой бригады южнее населенного пункта Красное ДНР удалось отразить атаки батальонной тактической группы ВСУ, в результате которых противник потерял порядка 200 военнослужащих убитыми и раненными.

«Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем. Две атаки противника были отражены. Военнослужащими бригады уничтожено три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. В ходе отражения третьей атаки командир бригады был тяжело ранен и погиб во время эвакуации с поля боя. Заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко, руководил действиями личного состава, находясь на другом участке отражения атак противника. В ходе боя по отражению одной из атак полковник Евгений Бровко героически погиб, получив множественные осколочные ранения», — сообщил Конашенков.

Личному составу 3-го батальона 200-й мотострелковой бригады удалось отразить восточнее Богдановки ДНР шесть атак противника, в которых были задействованы штурмовые группы ВСУ численностью более ста человек, семь танков, 14 БМП и другая военная и специальная техника. Российские военные уничтожили семь танков, 11 БМП и более 50-ти украинских военнослужащих. В полосе ответственности 6-й дивизии была отражена атака штурмовых групп противника при поддержке трех танков и четырех БМП. Потери противника здесь составили свыше 30-ти военнослужащих, два танка и три БМП. Все отличившиеся военнослужащие получили боевые ордена и другие государственные награды прямо на боевых позициях, добавил Конашенков.

Всего на Соледаро-Артемовском направлении, по данным Минобороны, общие потери ВСУ за сутки составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 12 танков, 18 БМП, две боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

«Вооруженными Силами РФ в районах населенных пунктов Тернополь, а также Петропавловка Днепропетровской области нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ и местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщил также Конашенков.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки российские военные поразили 102 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 114-ти районах. В районе города Хмельницкий был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. В районах населенных пунктов Красное ДНР и Преображенка Запорожской области нанесено поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 5-й штурмовой и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. Российские истребители сбили в районе Новогродовки ДНР самолет Су-27 ВСУ, а средства ПВО за сутки перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и 18 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 425 самолетов, 231 вертолет, 4135 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9159 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4813 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10193 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

