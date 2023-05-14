На Украине назвали количество поврежденных объектов энергосистемы

На Украине повреждено 75% объектов тепловой генерации, в ремонте нуждаются девять энергоблоков и 4 тыс. распределительных электроподстанций. Об этом сообщил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук в эфире телеканала «Рада», передает РИА Новости.

Статья по теме: Путин заверил, что власти РФ будут добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло

«У нас 75% тепловой генерации повреждено, нашей компании надо отремонтировать 9 энергоблоков мощностью 1,5 Гигаватт (Гвт), на что необходимо 5,5 млрд гривен (около $150 млн)», — сообщил Сухарук.

Кроме того, по его словам, в ремонте нуждаются 12 тыс. километров электропередачи и почти 4 тыс. распределительных подстанций страны. Он не исключил, что будущей зимой в стране могут возникнуть проблемы с подачей электроэнергии.

«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности», — добавил он.

