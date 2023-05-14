«Не имеет никакого морального права»: ветеран Матюшин о критике иноагента Осечкина в адрес основателя ЧВК «Вагнер»

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин (признан иноагентом) не имеет морального права критиковать деятельность ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Такую точку зрения озвучил лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

По его мнению, большая часть информации, которая транслируется через проект Осечкина и его слова — не соответствуют действительности или являются неумелой игрой фактами. Кроме того, по словам Матюшина, вся деятельность Gulagu.net является либеральной и ведется в интересах Запада.

«Название Gulagu.net уже отсылает нас к либеральным сторонникам. Им следует напомнить о том, что коллективный Запад ведет против России войну на территории Украины, используя в том числе западных наемников. Что касается основного обращения Осечкина, это обращение из уст человека, который не единожды попадался на фейках. Мы помним его яркую речь о том, что Россия готовится нанести ядерный удар по Киеву. Что у него есть компромат на Евгения Пригожина, который на деле оказался очередным фейком, состряпанным причем очень неумело», — подчеркнул ветеран.

По мнению Матюшина, Осечкин не имеет права комментировать и подвергать сомнению деятельность ЧВК «Вагнер» — самого результативного подразделения в зоне СВО. Он отметил, что компрометирующая информация из уст основателя Gulagu.net не согласуется с реальными фактами, а сам глава проекта скрывается далеко за пределами России.

«И очередной вброс, о котором он говорит, показатель того, что есть задача выставить Евгения Пригожина, командира одного из самых боеспособных подразделений, злодеем, который якобы убивает тысячи людей. Но первый вопрос как раз к личности Осечкина, который отсиживается либо на Западе, либо на Украине. И оттуда ведет свои псевдорепортажи. Он не имеет никакого морального права вообще говорить о России, русской армии и о таких подразделения, как ЧВК "Вагнер"», — резюмировал Матюшин.