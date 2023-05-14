«Он на своем месте»: учительница Путина оценила действия президента

На параде по случаю Дня Победы в Москве присутствовала 90-летняя Вера Гуревич, которая в средней школе была классным руководителем президента РФ Владимира Путина. В коротком интервью для телеканала «Россия 1» она рассказала, что не может сейчас ставить оценку действиям президента, подчеркнув при этом, что «он на своем месте».

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«На каком сложном этапе сейчас находится Россия… Я, конечно, переживаю, и не только я переживаю, он и сам наверняка переживает. Только я знаю, он никогда и вида не покажет, что он переживает», — сообщила Гуревич.

На вопрос журналиста, насколько правильным кажутся действия президента его бывшей учительнице, она ответила, что теперь он уже для нее является учителем, и она не имеет права «оценивать эти обстоятельства».

«Ему виднее. Он на своем месте», — добавила она.

