«Он на своем месте»: учительница Путина оценила действия президента

На параде по случаю Дня Победы в Москве присутствовала 90-летняя Вера Гуревич, которая в средней школе была классным руководителем президента РФ Владимира Путина. В коротком интервью для телеканала «Россия 1» она рассказала, что не может сейчас ставить оценку действиям президента, подчеркнув при этом, что «он на своем месте».
«На каком сложном этапе сейчас находится Россия… Я, конечно, переживаю, и не только я переживаю, он и сам наверняка переживает. Только я знаю, он никогда и вида не покажет, что он переживает», — сообщила Гуревич.
На вопрос журналиста, насколько правильным кажутся действия президента его бывшей учительнице, она ответила, что теперь он уже для нее является учителем, и она не имеет права «оценивать эти обстоятельства».
«Ему виднее. Он на своем месте», — добавила она.