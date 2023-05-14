Памфилова лично оценила подготовку к выборам в новых регионах РФ

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова посетила с рабочим визитом Донецкую и Луганскую республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Она проверила, как идет подготовка избирательной системы новых субъектов к предстоящим в сентябре выборам и передала наборы медикаментов для бойцов, находящихся в зоне СВО, сообщили в пресс-службе ЦИК.

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«Это были откровенные, предметные, конкретные деловые обсуждения по всем аспектам нашей совместной деятельности, которые, несомненно, будут иметь практическое продолжение»», — отметила Памфилова.

Глава ЦИК встретилась с руководителями регионов и избирательных комиссий, обсудила с ними вопросы обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса, организации обучения членов комиссий и создания условий для голосования всем жителям новых субъектов вне зависимости от места их пребывания. Она своими глазами увидела, где будут организованы избирательные участки, отметив, что многие помещения иссечены пулями и осколками снарядов.

В рамках визита в ДНР Памфилова также передала коробки с медикаментами для военнослужащих.

«Все, что нужно, есть: и от простуды, и обезболивающие, и от клещей. Мы будем это продолжать», — сказала она, вручая гуманитарную помощь.

