Рост цен на макароны вызвал переполох в Италии

Ассоциация потребителей Италии обратилась в правительство с требованием провести проверку по факту стремительного роста цен на макароны и даже упомянула о возможности «макаронной забастовки». По данным организации, накрутка цен на самый любимый продукт итальянцев «от поля до стола» сейчас составляет 570%, пишет I’ll Messaggero.

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«Твердая пшеница для макаронных изделий стоит в Италии примерно 36 центов за кг. Эта сумма более чем на 30% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, и не покрывает производственных затрат. В то же время, согласно отчету Ассоциации по защите прав потребителей, рост цен на макароны уже вдвое превысил инфляцию. Это несоответствие становится еще более очевидным на примере розничных продаж. В Милане макароны в среднем стоят 2,3 евро за килограмм, в Риме – 2,2 евро, в Неаполе – 1,85 евро, а в Палермо – 1,49. При этом котировки цен на пшеницу почти одинаковы на всем Апеннинском полуострове», — пишет издание.

В своем обращении Ассоциация потребителей поставила ультиматум — если в ближайшее время стоимость макарон резко не снизится, итальянцы не будут покупать их в течение 15 дней.

По данным союза производителей сельхозпродукции Confagricoltura, за год рост цен на макаронные изделия составил 16,5% при увеличении их себестоимости на 8,4%. Президент Национальной конфедерации производителей сельского хозяйства Этторе Прандини считает, что обратить внимание нужно прежде всего на систему контроля за ценами в цепочках поставок. Однако на встрече, организованной для всех заинтересованных сторон, представитель Минсельхоза Италии сообщил, что в результате проверок, проведенных Центральной инспекцией по пресечению мошенничества, не было зафиксировано никаких спекулятивных или незаконных явлений. А представитель Итальянского продовольственного союза объяснил рост цен на макароны, лежащие в данный момент на полках, тем, что они были произведены из пшеницы, закупленной по котировкам более раннего периода, «с энергозатратами времен пика российско-украинского конфликта, к которым добавились высокие расходы на упаковку и логистику».

