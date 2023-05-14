Специалист рассказал, как разобраться с кредитами умершего родственника

Вступая в наследство, человек получает не только имущество умершего, но и его непогашенные кредиты или займы. Отказаться от долгов и забрать имущество — нельзя, наследство можно принять только полностью или отказаться от него. При этом собственность самого наследника в счет погашения долга забирать не имеют права, рассказал РИА Новости генеральный директор микрофинансовой компании «Честное слово» Андрей Петков.

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«Кредитор имеет право требовать долг лишь с тех родственников заемщика, которые вступили в наследство. Принимать наследство разрешено только целиком: нельзя согласиться унаследовать имущество, но отказаться от долгов умершего. Их придется погасить», — сообщил Петков.

Он пояснил, что, соглашаясь на такое наследство, человек становится «солидарным должником». Кредитор может требовать от него исполнения обязательств по ссуде, но не более, чем стоимость полученного имущества. Своя собственность в расчет не берется. Если унаследованного имущества не хватает для погашения долга, заем списывают как убыток.

Специалист также уточнил, что наследник, вступая в наследство, может погасить долг имуществом умершего полностью или частично, или же вносить платежи и оставить имущество себе. Для этого нужно обратиться к кредитору, сделать замену сторон в кредитном договоре и выплачивать долг согласно графику платежей. На тех, кто не вступает в наследство, обязанности гасить чужие долги не возлагается, добавил он.

В случае возникновения такой ситуации Петков рекомендует обратиться к нотариусу, который занимался наследством умершего, и уточнить у него про наличие и объем долгов. Когда придут ответы из управляющей компании, бюро кредитных историй, Федеральной службы судебных приставов и налоговой, можно будет решить, вступать ли в наследство.