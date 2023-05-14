В Крыму запланировали отменить решение 70-летней давности о передаче полуострова УССР

Президиум парламента Крыма на ближайшем заседании рассмотрит вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — сообщил Константинов.
Крымская область числилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче ее в состав Украинской ССР. Инициатором этого указа считается Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
Российским регионом Крым стал в марте 2014 года по итогам референдума. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за его вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».