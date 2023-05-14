В Крыму запланировали отменить решение 70-летней давности о передаче полуострова УССР

Президиум парламента Крыма на ближайшем заседании рассмотрит вопрос отмены решения 1954 года о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР. Об этом РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым», — сообщил Константинов.

Крымская область числилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче ее в состав Украинской ССР. Инициатором этого указа считается Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.

Российским регионом Крым стал в марте 2014 года по итогам референдума. Тогда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за его вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией, однако по словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».