Володин решил провести опрос про «наливайки» в жилых домах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин инициировал в своем Telegram-канале опрос подписчиков на тему так называемых «наливаек» в многоквартирных домах, которые днем «маскируются» под продуктовые магазины, а ночью торгуют алкоголем. Он спросил, правильнее ли будет запретить им торговать в ночное время?

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«Поступает много обращений с жалобами на работу так называемых "наливаек": днем они маскируются под продуктовые магазины в многоквартирных домах, а ночью торгуют алкоголем как псевдокафе. Считаете правильным запретить им в ночное время продавать спиртное?», — спросил Володин.

За час проголосовали более 42 тыс. его подписчиков, 82% высказались «за» эту инициативу. При этом в комментариях некоторые отметили, что вроде бы уже и так запрещено торговать спиртным после 23:00, в том числе в заведениях общепита, находящихся в многоквартирных домах.