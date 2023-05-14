Врач объяснил, что происходит со здоровьем людей, живущих с видом на трассу

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследования, в ходе которых выяснилось, что у детей, проживающих в пределах 50 метров от крупных автомобильных трасс, наблюдается замедленное развитие легких, а у взрослых — на 10% повышается риск развития рака легких. Терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Иван Ромасов рассказал порталу «Доктор Питер», почему так вредно жить рядом с дорогой, и что делать жителям домов, окна которых выходят на оживленную трассу.

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«Выхлоп машин содержит большое количество углекислого газа. Он может провоцировать развитие гиперкапнии — уменьшение насыщения крови кислородом и, как следствие, приводить к нарушению работы дыхательной системы. В состав многих топливных присадок входит свинец, который повышает октановое число топлива. Он очень токсичен для дыхательной и нервной систем как взрослых, так и детей. Также ароматические углеводороды считаются сильнейшими онкогенами и мутагенами. Кроме того, в состав выхлопа входят твердые мелкодисперсные частицы, которые образуют дорожную пыль. Она может достигать самых мелких отделов дыхательной системы и оставаться в них, образуя твердую, воздухонепроницаемую массу», — пояснил врач.

Жизнь в районе с интенсивным автомобильным движением, по его словам, в конечном итоге может привести к хроническому бронхиту, обструктивой болезни легких и астме. Кроме того, постоянный шум от дороги способствует хроническому стрессу организма, иммунитет снижается, и человек начинает чаще болеть.

«Окна, если они выходят прямо на дорогу, лучше не открывать для проветривания, если вы живете ниже третьего этажа. Чтобы понять почему, достаточно посмотреть на количество пыли и грязи на подоконнике. Тут могут помочь кондиционеры и увлажнители воздуха», — сказал он.

Сетки на окнах, по его словам, могут немного снизить количество пыли, поступающей в квартиру, но только если их периодически промывать. Жителям крупных городов врач посоветовал приобрести мойки и очистители воздуха, климатические комплексы или бризеры — чтобы бороться с мелкодисперсными частицами, которые попадают в жилище.