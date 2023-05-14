Зеленский несколько раз нарушил правила этикета на встрече с папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с папой Римским Франциском нарушил сразу несколько правил этикета, пишет Exxpress. Изучив ход встречи по кадрам телекомпании Vatican News, журналисты насчитали как минимум три ошибки, которые допустил «гость Ватикана в черном свитере».

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«Несчастный случай № 1: сразу после приветствия на улице, когда Зеленский прибыл в Ватикан со своим кортежем, оба собеседника идут в кабинет — но Зеленский не пропускает вперед главу церкви, объединяющей 1,4 млрд католиков по всему миру, а протискивается в дверной проем прямо перед ним», — сообщает издание.

Затем, буквально через несколько секунд, случился второй казус. Папа Римский (86 лет) еще стоит в своем кабинете и знакомит Зеленского с близким коллегой, а в это время украинский президент (45 лет) уже сидит в кресле. И продолжает сидеть, когда один из советников папы пожимает ему руку.

Также во время разговора с предстоятелем церкви Зеленский его поправлял и перебивал. В частности, он завил, что Украина не нуждается в посредниках в разрешении конфликта.

Как сообщается на сайте Vatican News, эта встреча длилась 40 минут. Стороны подтвердили необходимость продолжать гуманитарные усилия по оказанию помощи населению, кроме того, папа Римский подчеркнул «настоятельную необходимость жестов гуманности по отношению к невинным жертвам конфликта».

