Жителям Центральной России пообещали июльское тепло

На предстоящей неделе в Центральной России будет тепло, как в середине лета. Синоптики центра погоды «Фобос» спрогнозировали с понедельника до четверга много солнца, отсутствие осадков и температуру до плюс 25 градусов, лишь в пятницу и воскресенье, по их данным, ожидаются «освежающие» дожди.

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«Например, в Москве в ночь на понедельник будет +6…+8°, по области +4…+9°, а днем в столице +19…+21°, в Подмосковье +17…+22°. Во вторник станет на градус теплее, а в среду после полудня воздух прогреется до июньских +19…+24°. На пик потепление выйдет в четверг, когда под утро ожидается не прохладнее +8…+13°, а в дневные часы столбики термометров будут штурмовать 25-градусную высоту, по области +21…+26°, что соответствует климатической норме макушки лета – июля», — говорится в сообщении «Фобос».

В пятницу в Центральной России прогнозируются «освежающие ливни с грозами», но дневная температура останется комфортной, до +18…+23°. В субботу похолодает до +17…+22° в дневные часы, а в воскресенье скоротечные дожди понизят температуру до +15…+20°.

