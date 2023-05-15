90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского отметили большим гала-концертом под открытым небом

Гала-концерт состоялся 12 мая — в день рождения Андрея Вознесенского. Со сцены звучали самые известные строки поэта, песни на его стихи, воспоминания и посвящения. Важной темой гала-концерта стала преемственность поколений, одна из главных целей концерта — познакомить с творчеством поэта молодое поколение, заразить их любовью к поэзии Вознесенского. При этом концерт не стал официальным мероприятием, а превратился в клуб единомышленников, знающих и любящих поэзию поэтов-шестидесятников. На входе в театр каждый зритель получил алую розу, как воспетый автором символ любви.

Еще один мастер сцены, Вениамин Смехов, который когда-то работал с Вознесенским в Театре на Таганке и играл в постановках по его текстам, прочел стихотворение «Ностальгия по настоящему». Это одно из самых знаковых и важных творений Вознесенского.

«Мы сегодня присутствуем на замечательном концерте - поэтическом представлении памяти Андрея. Это такой же неожиданный и счастливый вечер, как когда-то был во МХАТе, когда мой старший друг Олег Табаков, велел всей труппе выучить по стихотворению Вознесенского. Я был ошеломлен, когда на сцене МХАТ выступали артисты Табакова и несколько часов декламировали стихи»,- вспоминает Смехов.

Ярким акцентом стало выступление Народной артистки России Елены Санаевой, она прочитала пронзительные стихи Ролана Быкова, посвященные Андрею Вознесенскому. Елена Всеволодовна рассказала присутствующим о ценности строк поэта, важности поэтического воспитания в обществе, которое, увы, “с приходом гаджетов утрачивается”.

Символично, что наряду с народными и заслуженными артистами, в гала-концерте приняли участие молодые артисты. Музыкант и композитор Михаил Кандауров сопровождал выступления авторскими мелодиями, а поэт Ростислав Амелин прочел обращение к Вознесенскому, написанное специально к этому вечеру.

Также в концерте приняли участие маленькие артисты театра-студии «Непоседы». Вместе с певицей Ольгой Надеждиной они исполнили песни «Миллион алых роз», а в финале концерта дети очень трогательно исполнили гимн всех влюбленных «Аллилуйя любви» — заглавную тему рок-оперы «Юнона и Авось».