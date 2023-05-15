Акции дня: заседание по дивидендам подстегнуло покупку акций «Сургута»

Акции «Сургутнефтегаза» вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 15 мая. За день Обыкновенные бумаги выросли на +4,87% до 25,1 руб. за штуку, а привилегированные акции подорожали на +5,77% до 36,58 руб. за штуку.

Как считает аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова, интерес к акциям «Сургутнефтегаза» вернулся на фоне новостей о проведении 18 мая совета директоров по дивидендам за 2022 год, а также новой волны ослабления рубля. «Дивиденды могут составить: на привилегированную акцию 4,2 руб., или 11,6% по текущим котировкам; на обыкновенную акцию 0,82 руб., или 3,3%, - считают аналитики «БКС Мир инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,79% до 2611,07 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,12% до 1037,13 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:10 мск составила 75,37 долларов за баррель (+1,62%). Российская валюта слабела – 79,15 руб. за доллар.