Доллар снова растет на фоне плохих новостей

Американский доллар получил поддержку от роста процентных ставок по гособлигациям США, вызванного результатами опроса американских потребителей об их ожиданий инфляции, сообщает Reuters. Оказали американской валюте определенную поддержку и тревоги относительно потолка госдолга. Все это привело к его укреплению до максимума после середины апреля. Причем, укрепление было бы значительно сильнее, если бы не ожидания того, что ФРС во второй половине года начнет снижать учетную ставку.
Сейчас за один евро дают 1,08695 доллара. Причем, утром европейская валюта опускалась даже до 1,08445 доллара. Фунт стерлингов укрепился на 0,2% до 1,24725 доллара, австралийский доллар – на 0,62% до 0,6683 доллара США, а новозеландский доллар – на 0,45% до 0,6219.
Специалисты считают, что если отбросить неопределенность относительно потолка госдолга, то ситуация на валютных рынках по отношению к доллару США стала бы медвежьей.
В Азии в центре внимания Китай и вновь появившиеся после слабых экономических данных опасения рецессии во второй экономике планеты. Юань во время утренней сессии опускался до двухмесячного минимума – 6,9749 за доллар. Правда, со временем он немного отыграл – 6,9633 за доллар. К этому следует прибавить и сообщение о сохранении Народным банком Китая, китайским центробанком семидневного курса операций РЕПО по фиксированной ставке на уровне 2%.
Индекс доллара (USDX) по отношению к корзине из 6 основных валют рано утром достиг на азиатских биржах 102,75 впервые после 10 апреля. Правда, через некоторое время от понизился до 102,58. На прошлой неделе индекс доллара вырос в общей сложности на 1,4%.
Ставки по 10-летним гособлигациям США в Токио в понедельник, 15 мая, почти не изменились – 3,485%. Давление на иену сохранилось. За доллар в понедельник давали 136,17 иен, что почти на 0,3% меньше, чем днем ранее.
Укрепился доллар и по отношению к турецкой лире: сначала до 19,70 впервые после 10 марта, а затем до 19,635. На курс турецкой валюты вне всяких сомнений сильно повлияли результаты первого тура президентских выборов. В нем победил Реджеп Тайип Эрдоган, но 50% голосов он набрать не сумел, поэтому через две недели должен состояться второй тур.
Американская валюта опустилась на 0,72% к тайскому бату – 33,75 бат за доллар. Причем, утром падение было значительно больше – 0,92%. На выборах а королевстве, кстати, победила, похоже, оппозиция. Впрочем, даже несмотря на неожиданную победу оппозиция вряд ли сумеет сформировать правительство из-за противодействия находящихся у власти уже не один год военных.