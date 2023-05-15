Доллар снова растет на фоне плохих новостей

Американский доллар получил поддержку от роста процентных ставок по гособлигациям США, вызванного результатами опроса американских потребителей об их ожиданий инфляции, сообщает Reuters. Оказали американской валюте определенную поддержку и тревоги относительно потолка госдолга. Все это привело к его укреплению до максимума после середины апреля. Причем, укрепление было бы значительно сильнее, если бы не ожидания того, что ФРС во второй половине года начнет снижать учетную ставку.

Сейчас за один евро дают 1,08695 доллара. Причем, утром европейская валюта опускалась даже до 1,08445 доллара. Фунт стерлингов укрепился на 0,2% до 1,24725 доллара, австралийский доллар – на 0,62% до 0,6683 доллара США, а новозеландский доллар – на 0,45% до 0,6219.