«Факторы настораживающие»: Лукашенко прокомментировал крушения в Брянской области

Обстановка не критическая, но есть настораживающие факторы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Центрального командного пункта ВВС и войск ПВО. Он подчеркнул, что после того, как были сбиты четыре воздушных судна в Брянской области, войска Белоруссии находятся «в более повышенной готовности».

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«Давайте посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны, прежде всего в воздухе. Мы очень часто обсуждаем вопросы безопасности нашего государства, особенно в воздушном пространстве. Как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая. Но тем не менее, факторы настораживающие», — цитирует пресс-служба Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что в субботу «после инцидентов» войска перевели «в степень готовности номер один».

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности — наши войска», — добавил Лукашенко.

В субботу, 13 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о крушении вертолета в Клинцах. По его словам, пострадала женщина, повреждения получили пять домовладений.