Аналитики спрогнозировали цены на газ

Стоимость «голубого топлива» остается под давлением как в США, так и в Европе. Но снижение это довольно неустойчивое: в США ожидается рост потребления энергии из-за предстоящей жары и включения кондиционеров, а у Европы часть поставок газа может отнять вышедший из политики «нулевого ковида» Китай.

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Цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы снизились на 6%, до 370 долларов за тысячу кубометров, передает «Прайм». Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги пятницы вблизи расчетной стоимости четверга, у отметки в 395,3 доллара за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 396,1 доллара (+0,2%), минимум — 361,6 доллара (-8,5%).

Аналитики сейчас дают довольно оптимистичный для потребителей прогноз по поводу цен на газ на европейском рынке. Он базируется на окончании отопительного сезона и больших запасах голубого топлива в резервуарах Евросоюза, пишет Bloomberg. Но ситуация может измениться в любое время. Достаточно вспомнить, что заполнить хранилища европейским государствам помог Китай и его антикоронавирусная политика во время пандемии.

Что касается США, то фьючерсы на природный газ торговались здесь на уровне 2,2 доллара за баррель. Участники рынка ожидают повышения цены — из-за снижения добычи и прогнозов роста спроса в течение следующих двух недель. Ожидается, что спрос на газ увеличится с 91,3 млрд куб. футов в сутки на этой неделе до 91,6 млрд на следующей, поскольку более теплая погода заставляет все большее число потребителей включать кондиционеры.

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С другой стороны, потоки газа на американские заводы по экспорту СПГ в мае пока сократились — в основном, из-за сокращений на терминалах в Луизиане и Техасе. Но последний отчет EIA показал, что на прошлой неделе объем накоплений был немного больше, чем ожидалось, и все еще меньше, чем обычно для этого времени года, поскольку холодная погода поддерживала высокий спрос на топливо.

Газ на первом месте

«Медвежьи» настроения по-прежнему царят на рынке природного газа, подтверждает финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. Последние попытки «быков» изменить ситуацию в середине марта и начале апреля текущего года не увенчались успехом. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 350 долл. за 1 тыс. куб. м впервые с июня 2021 года. По состоянию на 9:00 мск цена апрельского фьючерса на хабе TTF составляет 327,67 долл. за 1 тыс. куб. м.

То есть, следует отметить, говорит аналитик, что сильная зона поддержки в диапазоне 360-400 долл. тысячу кубов не выдержала натиска продавцов и была пробита в этом месяце. В краткосрочной перспективе существует высокая вероятность движения котировок газа в диапазон 268-298 долл. за 1 тыс. куб. м.

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«Вижу следующие основные причины, которые влияют на снижение стоимости газа: первая — высокий уровень запасов в Европе. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), европейские хранилища заполнены на 55%, что значительно превышает средний показатель (35%) последних пяти лет. Второе — снижение спроса на фоне падения потребления. Здесь нужно отметить более теплую прошедшую зиму и окончание отопительного сезона», — говорит Чеврычкин.

На третьем месте, по словам аналитика, слабый спрос со стороны азиатских стран. Быстрое восстановление Китая пока не оправдывает себя. Текущая ценовая конъюнктура позволяет европейским странам забирать грузы СПГ и заполнять газовые хранилища, готовясь следующему зимнему периоду. Эксперт, впрочем, склоняется к тому, что сейчас, возможно, наблюдаются пиковые значения, и в ближайшие месяцы не исключен разворот цены.

Одним из первых таких сигналов, полагает Чеврычкин, может послужить увеличение потребления газа на фоне дополнительной генерации энергии, необходимой для работы кондиционеров уже этим летом.

Стоит также отметить высокий интерес участников срочного рынка Московской биржи к расчетному фьючерсному контракту на природный газ (NG), добавляет Чеврычкин. Он соответствует фьючерсу на природный газ Henry Hub, который торгуется на Chicago Mercantile Exchange (CME). По данным Мосбиржи от 10 мая, NG занимает первое место по количеству клиентов (83,3 тыс.).

Потенциал наоборот

Цены на газ в ЕС остаются под давлением, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов. Котировки фьючерсов TTF торгуются ниже 380 долл. за тыс. кубометров, что укладывается в рамки нормального торгового диапазона допандемийных лет.

Погодные условия также остаются благоприятными для потребителей. Ни отопление, ни кондиционирование сейчас не нужны, что ощутимо сокращает текущий спрос. А уровень заполнения хранилищ значительно превышает нормальные уровни для данного времени года.

Причем, как полагкает Игорь Галактионов, потенциал для дальнейшего снижения цен еще есть. Если погодные условия останутся мягкими, то слабая конкуренция за СПГ с азиатским регионом позволит в спокойном режиме и поддерживать текущее потребление, и восполнять запасы к отопительному сезону 2023-2024. Вероятно, предполагает аналитик, зону 280-300 долл. за тыс. кубометров можно обозначить в качестве целевой на горизонте следующих 4-6 недель.