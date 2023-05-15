Это явный перебор: СПГ-лихорадка дорого обойдется Европе

Благодаря своей «дальновидной» энергетической политике европейцы вполне могут дважды выбросить на ветер десятки миллиардов евро. Сначала они отказались от дешевого трубного газа из России в пользу дорогого сжиженного газа (СПГ) из Америки, что обошлось европейским налогоплательщикам во много десятков миллиардов евро. Во-вторых, очень вероятно, что окажутся выброшенными на ветер и десятки миллиардов, потраченные на строительство инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного газа. Дело в том, что по прогнозам экспертов спрос на газ скоро начнет снижаться. Причем, снижение может оказаться долгим. Брюссель же уже построил и продолжает строить очень много СПГ-терминалов, которые со временем, пишет Bloomberg, могут оказаться никому не нужны.

Европа, без преувеличения можно говорить, охвачена СПГ-лихорадкой. Самым наглядным ее проявлением является строительство десятков терминалов, большая часть которых может простаивать уже после 2030 года, потому что одновременно с заменой российского природного газа на сжиженный европейцы не отказались и от планов ускоренного перехода от ископаемых видов топлива, к которым относится и более «чистый» по сравнению с углем и нефтью газ, на возобновляемые источники энергии.

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«Часть инвестиций в импорт СПГ была сделана на основе предпосылки о том, что спрос на газ в Европе будет вечным,- объясняет опасность, которой чревато решение ЕС о строительстве мощной СПГ-инфраструктуры, Оган Косе, исполнительный директор энергетической компании Accenture Plc.- Однако если каждая страна (в Европе) планирует иметь собственную СПГ-инфраструктуру и они будут действовать разобщено, то несомненно много денег будет выброшено на ветер».

Сейчас, когда энергетический кризис еще не закончился, чрезмерное количество СПГ-терминалов не бросается в глаза. Терминалы для приема и регазификации сжиженного газа строят везде. Из-за относительной дешевизны предпочтение отдается плавучим терминалам-платформам. В Италии, к примеру, скоро начнет работать уже четвертый такой терминал. Так же, как в Германии, где в планах только в этом году ввод в строй еще, как минимум, трех СПГ-терминалов. Планируется строительство СПГ-инфраструктуры в Эстонии, Греции и других странах. Карта Европы с нанесенными на ней уже работающими или планируемыми объектами СПГ-инфраструктуры напоминает переливающуюся огнями новогоднюю елку.

По данным Института экономики и финансового анализа энергетики, в текущем десятилетии мощность континента по приему сжиженного газа вырастет приблизительно на 50%. Между тем, по некоторым прогнозам и сценариям развития событий спрос на СПГ скоро перестанет расти и даже начнет снижаться. В таком случае к 2030 году у Евросоюза окажется неиспользуемых мощностей на четверть триллиона кубометров газа, что превышает половину всего спроса на газ Европы в 2021 году.

Хорошо известно, что эту зиму Европа пережила без проблем благодаря теплой погоде, снижению потребления газа и резкому увеличению импорта СПГ. В результате сейчас газа в европейских подземных газовых хранилищах значительно больше среднего показателя для мая.

Тем не менее, европейцы не без оснований опасаются предстоящей зимы и продолжают в больших количествах покупать сжиженный газ. Газа так много, что несмотря на работу СПГ-терминалов на полную мощность газовозы вынуждены простаивать в длинных очередях на разгрузку.

В Брюсселе решили, что иного решения для удовлетворения нынешнего спроса на СПГ, кроме строительства новой СПГ-инфраструктуры, нет. Запланировано строительство такого большого количества СПГ-терминалов, что уже на стадии планирования в них закладывается средняя годовая мощность работы на уровне 50-70% от максимума. При этом, по словам Томаса Торкильдсена из Hoegh LNG, компании, которая строит такие терминалы для ФРГ, не исключено, что к уже запланированным могут быть добавлены еще от 2 до 4 СПГ-терминалов.

Неприятности могут появиться в долгосрочной перспективе. ЕС планирует снизить потребление газа к 2030 году почти на 45%. Мощности уже работающих терминалов, правда, обеспечены до 2045 и даже 2050 годов, по данным Elengy SA, оператора трех терминалов во Франции, мощности которых в прошлом году использовались, кстати, на рекордные 95%.

В Брюсселе видят в дополнительных мощностях способ усиления энергетической безопасности континента и говорят, что плавучие СПГ-платформы в случае необходимости можно использовать как обычные газовозы для хранения СПГ. К тому же их можно перегнать в другие регионы планеты, в том числе и в Азию, где спрос на СПГ растет. Планируется переоборудовать часть новых терминалов на прием других энергоносителей, например, аммиака или водорода.

Что же касается СПГ, то, как объясняет Эстер Анг из MET International AG, он будет нужен Европе и после 2030 года. Не стоит забывать и о том, что СПГ-лихорадка бушует не только в Европе, но и во всем мире. Новые СПГ-проекты и инфраструктура возникают повсеместно везде от США до Катара, что еще больше увеличивает предложение на рынках.

«Сейчас СПГ-проектов больше, чем было раньше,- недавно объяснила Эстер Анг.- Будут периоды, когда эта инфраструктура будет необходима, но будут и периоды с низким спросом. Это, конечно, риск и на него нужно как-то реагировать».