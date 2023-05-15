Группировка «Ленинград» «ЭПОХА»

Эпоха «Ленинграда» длится уже четверть века. Группа не останавливается и продолжает удивлять, будоражить и провоцировать самые противоречивые реакции. Это значит, что Сергей Шнуров, как никто другой, чувствует нерв современности и умеет емко, остро, и в то же время просто, спеть о самом насущном!

Видеоклипы группировки неизменно собирают миллионы просмотров, а их хиты поют хором.

Всегда дерзкая и эпатажная, эта команда точно знает, как превратить концерт в зрелище, от которого зрителям сносит крышу. «Кто сюда пришел, тому хорошо! Это “Ленинграда” шоу!»

На концерте в «Лужниках» будут исполнены как старые суперхиты - «В Питере пить», «Экспонат», «WWW», «ЧПХ», «Вояж», так и новые песни, злободневные, как сама жизнь.

В третью субботу сентября вы получите всё, чем славятся концерты «Ленинграда» - бешеный драйв и адреналин, самые яркие позитивные эмоции и силу крепкого русского словца. Празднику быть!