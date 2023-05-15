В еврозоне усиливается инфляция

Прогноз экономистов Еврокомиссии по инфляции в Европе на вторую половину текущего года и на следующий год остается тревожно высоким. В Брюсселе увеличили прогноз по росту цен в зоне единой европейской валюты на 2023-24 годы с 5,6% до 5,8% и с 2,5% до 2,8% соответственно. В основе неутешительного прогноза по инфляции для еврозоны лежит, объясняет Bloomberg, рост на 0,75% так называемой «базовой» инфляции, из которой исключены наиболее волатильные составляющие, например, продукты питания.
Продолжающийся рост инфляции усложняет задачу главного банка еврозоны ЕЦБ, который борется с ней пока без особого успеха. Пытаясь обуздать инфляцию, Кристин Лагард подняла учетную ставку на 375 базисных пунктов. Сейчас, похоже, курсы ЕЦБ и американского центробанка – ФРС разошлись, потому что во Франкфурте-на-Майне в отличие от Вашингтона решили продолжить поднимать ставку и дальше.
«Базовая инфляция со временем ослабнет благодаря тому, что прибыль поглотит повышение зарплат, а ужесточение финансовых условий снизит спрос,- разъясняется в заявлении ЕК.- Базовая инфляция будет оставаться высокой из-за давления высоких цен в секторе услуг и медленно снижающихся цен на продукты питания и товары».
Прогноз ЕК по инфляции на 2023 год сейчас на полпроцента выше мартовского прогноза ЕЦБ. Что касается прогноза на следующий год, то он всего на 0,1% ниже.
Ложкой меда стал прогноз по росту экономики. В Брюсселе ожидают, что ВВП вырастет в этом году на 1,1%, а в следующем – на 1,6%. Оба прогноза незначительно выше предыдущих прогнозов. Очевидно, что рецессии в еврозоне не будет. Кстати, улучшение прогнозов по росту экономики еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони объясняет общеевропейскими усилиями по укреплению энергетической безопасности континента, оказавшемуся на редкость устойчивым рынку труда и ослаблению проблем с поставками.
Единственной страной в еврозоне, где в этом году снизится ВВП, является Эстония (-0,4%). В отношении же всей объединенной Европы антирекордсменом стала Швеция, где ВВП в этом году сократится на полпроцента.
Майский прогноз лучше предыдущего несмотря даже на не самый лучший второй квартал, в котором прогнозируется снижение ВВП на 1,1%. Тем не менее, Джентилони призывает к осторожности и предупреждает, что улучшение прогноза не должно успокаивать европейцев, потому что ситуация остается достаточно тяжелой.
«Сейчас не до покоя, потому что рисков вокруг более чем достаточно»,- говорит еврокомиссар.
ВВП еврозоны в первом квартале вырос лишь на 0,1%. Топтанье на месте объясняется неблагоприятной обстановкой, возникшей в марте с промышленным производством, объем которого снизился на 4,1% по сравнению с февралем. Это, кстати, самый сильный спад после апреля 2020 года, на который пришелся разгар коронавирусной пандемии в развитых странах Европы.