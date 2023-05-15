В еврозоне усиливается инфляция

Прогноз экономистов Еврокомиссии по инфляции в Европе на вторую половину текущего года и на следующий год остается тревожно высоким. В Брюсселе увеличили прогноз по росту цен в зоне единой европейской валюты на 2023-24 годы с 5,6% до 5,8% и с 2,5% до 2,8% соответственно. В основе неутешительного прогноза по инфляции для еврозоны лежит, объясняет Bloomberg, рост на 0,75% так называемой «базовой» инфляции, из которой исключены наиболее волатильные составляющие, например, продукты питания.

Продолжающийся рост инфляции усложняет задачу главного банка еврозоны ЕЦБ, который борется с ней пока без особого успеха. Пытаясь обуздать инфляцию, Кристин Лагард подняла учетную ставку на 375 базисных пунктов. Сейчас, похоже, курсы ЕЦБ и американского центробанка – ФРС разошлись, потому что во Франкфурте-на-Майне в отличие от Вашингтона решили продолжить поднимать ставку и дальше.