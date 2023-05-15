Лидерами по закупкам у МСП в 2022 году стали «Сбербанк Страхование», РЖД и «Ростелеком»

Объем закупок ведущих государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в минувшем году достиг 7 трлн руб., что в 1,6 раза больше аналогичного показателя 2021 года.

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Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Корпорации МСП», которая занимается мониторингом реализации требований по закупкам у малого бизнеса.

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«Объем закупок крупнейших заказчиков у МСП-поставщиков по итогам 2022 года составил рекордные 7 трлн рублей. Это на 2,6 трлн больше, чем годом ранее», — говорится в сообщении. Уточняется, что закупки у субъектов МСП совершили свыше 12 тыс. заказчиков, из этого числа 9 тыс. — региональные структуры.

В материале также указывается, что в прошлом году число номенклатурных позиций товаров, закупаемых госкомпаниями у субъектов МСП, выросло до 1,1 млн — это в два превышает прошлогодний показатель. Почти две трети (70%) от общего объема закупок у субъектов МСП пришлось на продукцию производственного назначения, 9% — на инновационные и высокотехнологичные товары.

В сегменте до 50 млн руб. у субъектов МСП чаще всего закупались лекарственные препараты, в сегменте до 200 млн — нефтепродукты, до 400 млн — продукция горнодобывающих производств. По сегменту до 1 млрд руб. лидируют транспортные средства и оборудование.

Наибольший объем закупок у малого бизнеса по итогам прошлого года продемонстрировали ООО СК «Сбербанк Страхование» (333,3 млрд руб.), ОАО «РЖД» (245,3 млрд рублей), ПАО «Ростелеком» (145,6 млрд руб.), а также ООО «Газпром Комплектация» (103,4 млрд руб.) и ПАО «ФСК — Россети» (101,2 млрд руб.)

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, сектор МСП подвергся серьезным испытаниям, однако продолжил рост, во многом это благодаря мерам господдержки в 2020-2022 годах. «Сегодня в значительной мере эта повестка реализована, поэтому необходимо формировать новую — на период 2025-2030-х годов», — цитирует Белоусова агентство. Белоусов указал на необходимость стимулировать госкомпании совершать закупки у МСП, а также помогать им выходить на зарубежные рынки.

По действующему законодательству госкомпании обязаны закупать у субъектов МСП не менее 25% от совокупного годового объема закупок (ранее квота составляла 20%, в прошлом году ее повысили, распространив на все госкомпании, а не только крупнейшие).