Президент Белоруссии Александра Лукашенко прибыл на центральный командный пункт ВВС и войск ПВО. Глава государства заслушает доклад об организации и выполнении задач боевого дежурства по противовоздушной обороне.

Об этом пишет агентство «БелТА».

Кадры посещения президентом командного пункта опубликовал, в частности, Telegram-канал «Пул первого».

«Без великих докладов. Посмотрим на то, что происходит вокруг нашей страны», — приводятся слова белорусского лидера.

Александр Лукашенко появился на публике впервые с 9 мая — в тот день он присутствовал на параде Победы в Москве, после чего уехал на торжественные мероприятия в Минск. Позже, 14 мая, белорусский лидер пропустил церемонию празднования Дня флага, герба и гимна республики. В СМИ распространилась информация о недомогании политика.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что серьезных угроз здоровью президента нет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в вопросе о состоянии здоровья Лукашенко следует ориентироваться на официальную информацию.