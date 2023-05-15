Минфин сообщил о подорожании нефти Urals и сокращении дисконта к Brent

Средняя цена российской марки экспортной нефтяной смеси Urals с 15 апреля по 14 мая составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну (против $51,15 за баррель месяцем ранее). Таким образом, дисконт к Brent уменьшился с $29 до $24 за баррель. С 1 июня Минфин повысит экспортную пошлину на нефть до $16,2 за тонну (с $14,4 за тонну).

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«Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 апреля по 14 мая 2023 года составила $55,97 за баррель, или $408,6 за тонну. Цена нефти North Sea Dated за этот период – $79,87. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2023 года повысится на $1,8 и составит $16,2 за тонну», — говорится в сообщении Минфина.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 июня повысится до $4,8 за тонну (с $4,3), на темные — до $16,2 (с $14,4), на товарный бензин — до $4,8 (с $4,3), на прямогонный (нафт) — до $8,9 (с $7,9) за тонну.

Экспортная пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ четвертый месяц будет нулевой, пошлина на кокс составит $1 за тонну.

Предельный дисконт Urals к Brent установлен в мае на уровне $31, в июне — $28, начиная с июля — $25. Так как сейчас фактический дисконт меньше предельного, налогообложение будет происходить по фактической цене Urals.

