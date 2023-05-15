Минобороны РФ рассказало о двух сбитых украинских вертолетах и перехвате ракеты Storm Shadow

Министерство обороны Российской Федерации рассказало о ходе спецоперации.

В частности, сообщается о сбитой британской ракете Storm Shadow.

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«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены семь противорадиолокационных ракет HARM, одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow, а также десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS», — указывается в сводке оборонного ведомства.

Отмечается, что в Харьковской области пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на Купянском направлении составили до 145 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

В Луганской народной республике ликвидированы две ДРГ; за сутки на Красно-Лиманском уничтожено более 75 украинских военных, две боевые бронированные машины, три пикапа, одна самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

Сообщается о продолжении ожесточенных боев на западной окраине Артемовска и в районе села Красное в ДНР. «За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ на Донецком направлении составили в общей сложности около 235 военнослужащих и наемников, уточняется в сводке Минобороны.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 150 украинских военнослужащих, на Херсонском направлении — около 30.

Также сообщается о двух сбитых украинских вертолетах. «Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Селидово и Брусовка Донецкой народной республики сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.

О передаче Киеву крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow сообщил 11 мая глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.