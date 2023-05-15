На что обратить внимание при выборе вклада в банке

Общая привлекательность банковского вклада складывается из нескольких составляющих факторов. Например, здесь стоит принимать во внимание доходность, возможность его досрочного закрытия, удобство пополнения и многие другие аспекты.

Для выбора оптимального вклада стоит анализировать большое количество условий. Среди основных из них нужно обратить внимание на следующие пункты:

Размер вклада

Логика крайне простая: чем больше номинальный размер вклада в его денежном эквиваленте, тем больший доход банк будет на него предлагать. Но стоит отметить, что гарантированный порог возврата денежных средств в нашей стране установлен на отметке порядка 1 400 000 рублей.

Ставка

Чем выше ставка, тем более привлекательным будет вклад. Можно даже говорить о том, что именно данный параметр является ключевым. Можно воспользоваться удобными онлайн калькуляторами для расчета оптимальной ставки.

Валюта

В нашей стране наибольший доход можно получить за вклады, сделанные в рублевом эквиваленте. Многие банки даже не предоставляют возможности открыть вклад в других активах. И многие эксперты рекомендуют не пытаться оставить денежные средства в других валютах, так как бонусов это никаких не даст.

Время вклада

Точно также, как и с размерами, от времени вклада напрямую будет зависеть его доходность и привлекательность соответственно. А потому оптимальнее всего вкладывать денежные средства на как можно более длительное время. Так можно их по максимуму приумножить.

Прочие условия

В данный пункт входит много понятий. Например, удобство снятия денежных средств и закрытия вклада, дополнительные опции, возможность пополнения вклада и так далее. Все эти условия носят добавочный характер, но тем не менее способствуют повышению общей привлекательности банковского депозита.

Наконец, стоит отдельно отметить, что брать вклад лучше всего в проверенном банке. Например, БЖФ Банк предлагает для всех своих клиентов повышенные проценты на банковский вклад и действительно выгодные условия открытия и взаимодействия со вкладом.

Данный банк в настоящее время имеет несколько типов вкладов. Каждый может выбрать для себя конкретный и наиболее подходящий способ. Высокий доход при этом гарантируется по всем вариантам. Открыть вклад можно практически всем и в самые короткие сроки, что также удобно.