На Иркутской ГЭС завершат модернизацию четырех гидроагрегатов до 2024 года

Модернизацию гидроагрегата №8 на входящей в Эн+ Иркутской ГЭС закончат до 2024 года, работы на объекте уже начались. Гидроагрегат станет последним из четырех, замененных на станции в рамках первого этапа начатой основателем компании Олегом Дерипаской несколько лет назад программы «Новая энергия». После модернизации мощность Иркутской ГЭС вырастет до 761,1 МВт, что позволит дополнительно вырабатывать до 200 млн кВт/ч «зеленой» энергии в год при сохранении объемов используемой воды. Об этом сообщила пресс-служба Эн+.

«Несмотря на всю текущую экономическую и геополитическую нестабильность мы продолжаем реализацию программы «Новая энергия», планы и работы, по которой реализуются точно в срок. Модернизация четвертого гидроагрегата Иркутской ГЭС повысит надежность работы станции, а также создаст задел для развития региона и подключения новых потребителей. В то же время современное российское оборудование позволит обеспечить надежное энергоснабжение бытовых и промышленных потребителей. Задача Эн+ сохраняется – сохранить темпы реализации программы «Новая энергия», которая важна для электростанций компании и Сибири в целом» - отметил глава энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

В данный момент на ГЭС ведутся работы по демонтажу, подготовка к этому велась два месяца. Вместо отработавшего новый гидроагрегат, рабочее колесо и вспомогательное оборудование. Все новые узлы и компоненты изготовили в России по современным техническим требованиям.

Программа модернизации гидростанций Эн+ «Новая энергия» - ключевой инвестиционный проект энергетических объектов группы, которая позволит повысить коэффициент полезного действия оборудования и улучшит работу станций в целом. Инвестиции в программу составят 26 млрд рублей к 2026 году.