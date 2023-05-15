Нефть требует денег, чтобы дать денег

Как заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, устойчивость глобальной энергетической системы поставлена на карту из-за недостатка инвестиций во все виды энергии. По его словам, глобальные вложения в развитие нефтяной промышленности, которая, как ожидается, к 2045 году будет покрывать около 29% мировых потребностей в энергии, составляют 12,1 трлн долларов.

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«С ростом населения и экономики в ближайшие десятилетия миру потребуется больше энергии. В нашем прогнозе World Oil Outlook 2022 мы ожидаем, что мировой спрос на энергию вырастет на 23% к 2045 году. Достижение этого роста, обеспечение энергетической безопасности, доступа к недорогим источникам энергии и глобального сокращения выбросов в соответствии с Парижским соглашением потребуют беспрецедентных инвестиций и сотрудничества», — передает ТАСС слова аль-Гайса.

Прошлой осенью, в октябре, ОПЕК опубликовала долгосрочный прогноз World Oil Outlook (WOO), в котором говорится: мировой спрос на нефть может вырасти по сравнению с уровнем 2021 года на 13 млн баррелей в сутки (б/с) — до 110 млн б/с к 2045 году. При этом основной рост придется на период до 2025 года, а с 2035 года ожидается плато.

Первичный источник энергии — нефть

Но нельзя сбрасывать со счетов, пишет в своей научной работе доцент кафедры мировой экономики и коммерции Дальневосточного государственного университета путей сообщения в Хабаровске Павел Игумнов, что развитие мировой энергетики неразрывно связано с использованием углеводородного сырья. В связи с этим остро встаёт вопрос об исчерпаемости углеводородов и периоде времени, в течение которого мировая экономика гарантированно будет обеспечена энергетическим углеводородным сырьем.

Сейчас, констатирует Игумнов, нефть является важнейшим источником первичной энергии в мире. На её долю приходятся примерно 34% совокупного объема, а на долю двух других основных видов ископаемого топлива — угля и природного газа — 30% и 24%, соответственно.



Возобновляемые источники энергии переживают фазу быстрого роста, но пока они обеспечивают лишь небольшую часть предложения первичной энергии. Более 90% потребляемой первичной энергии приходится на ископаемые, невозобновляемые виды топлива.

По мнению эксперта, рост спроса на энергию будет связан, помимо прочего, с увеличением численности населения и ростом его доходов. С 1900 года население мира выросло более чем вчетверо, реальный доход — в 25 раз, а потребление первичной энергии — в 22,5 раза. Эта тенденция будет и дальше расти. В докладе ООН «Как инвестирование двух процентов мирового ВВП может обеспечить более “зеленый”, более рациональный рост и одновременно уменьшить бедность» сообщается, что к 2050 году население Земли увеличится на 2 млрд, что приведет к дальнейшему развитию и увеличению масштабов экономик мира.

«Еще одним из важных факторов, влияющих на рост потребления энергии, является продолжающийся стремительный рост ВВП быстро развивающихся стран и стран с формирующимся рынком (в основном это страны Азиатско-Тихоокеанского региона — прежде всего, Китай, Индия)», — указывает Игумнов.

Дальнейший рост мирового потребления энергии неминуемо приведет к увеличению объемов потребления всех видов первичных энергоресурсов. По данным МЭА, при сохранении текущих политических и экономических тенденций, темпы роста потребления первичной энергии в мире к 2035 г. составят 1,4% в год.

Ход истории не остановить

«Нам и нашим внукам нефти хватит, а правнуки обуздают наконец-то энергию солнца, — говорит Станислав Бовт, финансовый аналитик группы компаний CMS. — Сокращение доли нефти, как первичного источника энергии к 2045 году на 5%, по оценкам ОПЕК, это серьезный повод задуматься, чем она будет замещена. Опасения генсека понятны, отрасль нуждается в инвестициях, а где их взять? Мне представляется, что не все так печально, как рисует генсек ОПЕК».

Ход истории не остановить, и в ближайшие 20-30 лет мы увидим колоссальный прорыв в обуздании энергии солнца, как основного источник первичной энергии, повторяет эксперт. Он напоминает, что еще 100 лет назад основным источником энергии был торф и дрова, замещенные впоследствии углем, нефтью и газом. Вне всякого сомнения, в ближайшие 30 лет нефть останется основным источником энергии, уголь будет вытеснен первым.

«На мой взгляд, не сказала еще своего весомого слова энергия мирного атома и в плане его безопасности ведутся серьезные разработки в первую очередь странами ОЭСР. Я думаю, что Китай и Индия, две крупнейшие страны мира, на долю которых приходится 35% населения планеты и которые не обладают своими достаточными нефтяными и газовыми ресурсами, станут лидерами в разработки технологий «зеленой» энергетики», — уверен Станислав Бовт.

