Продажи дронов в России в I квартале 2023 года подскочили в 15-20 раз

Cпрос на беспилотники в России на маркетплейсах вырос в 15-20 раз по итогам первого квартала текущего года по отношению к тому же периоду 2022-го.
Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.
Уточняется, что, в частности, на Wildberries продажи таких устройств в в натуральном выражении выросли в 20 раз, составив 26,7 тыс. против менее 2 тыс. штук в первые месяцы прошлого года. В денежном выражении продажи БПЛА увеличились до 88 млн руб., поднявшись в 10 раз. На Ozon было реализовано 17,6 тыс. беспилотников на 57 млн руб.; в натуральном выражении продажи выросли в 15 раз год к году.
Наиболее востребованными являются квадрокоптеры для детей и любительской съемки, указывается в материале. В среднем чек среди 20 самых популярных моделей составил 3400 руб. у Wildberries и 5000 руб. у Ozon.
По мнению исполнительного директора Moneyplace Дмитрия Ермолаева, одной из причин такого скачка могла стать «популяризация» БПЛА в СМИ «в контексте военной операции»; он пояснил, что дроны могут приобретать в целях использования во время зарубежных поездок. Между тем один из собеседников газеты заявил, что примерно 20% купленных беспилотников отправляются в зону боевых действий.
Напомним, 3 мая запрет на использование беспилотников был объявлен в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Псковской области, позже аналогичная мера была введена еще в ряде регионов.