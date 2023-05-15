Продажи дронов в России в I квартале 2023 года подскочили в 15-20 раз

Cпрос на беспилотники в России на маркетплейсах вырос в 15-20 раз по итогам первого квартала текущего года по отношению к тому же периоду 2022-го.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической компании Moneyplace.