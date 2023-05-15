Пушилин рассказал об активизации ВСУ по всей линии фронта и успехах российских сил в Артемовске

Украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, однако это пока еще не анонсированное Киевом и Западом контрнаступление, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

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«Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — рассказал он, добавив, что власти республики готовились к такому развитию событий. По его словам, на отдельных участках обстановка усложнилась, но в целом находится под контролем.

Говоря о ситуации в Артемовске (Бахмуте), врио главы ДНР отметил, что там определенно есть прогресс. «Подразделения группы "Вагнер" продвигаются и доводят до логического завершения освобождение города», — рассказал Пушилин. По его словам, российские силы заняли в городе ключевые высоты, и, несмотря на все сложности, продвигаются вперед. «Западная часть — часть высотных районов, которые остаются под контролем украинского режима, они зачищаются. Противник уничтожается, у нас есть улучшения. Заняты определенные высотки, которые считались украинским режимом ключевыми», — сообщил он.