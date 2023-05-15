Путин упростил получение гражданства РФ иностранцам, решившим пройти военную службу в период СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, упрощающий порядок приема в российское гражданство иностранцев, заключивших контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что речь идет о внесении изменений в указ главы государства от 30 сентября 2022 года «О приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы».

Согласно новой редакции документа, за получением гражданства в упрощенном порядке могут обратиться иностранцы и лица без гражданства, заключившие контракты на военную службу на срок один год в период спецоперации на Украине; теперь мера также распространяется на членов семей контрактников-иностранцев.

В сентябре Госдума приняла поправки, позволяющие иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года, получать гражданство РФ в упрощенном порядке. До этого условие по минимальным срокам службы для получения российского паспорта составляло три года.