Реальный эффективный курс рубля в апреле упал на 6,8%

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в апреле снизился на 6,8%, а с начала года — на 20,4%. При этом, по сравнению с апрелем прошлого года он вырос на 16%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в апреле упал на 5,9%, к евро — на 8,3%. За год курс рубля к доллару укрепился на 12,6%, по отношению к евро — на 13,1%.

Средний номинальный курс доллара в апреле составил 80,88 рубля, курс евро — 88,70 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.

