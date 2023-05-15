Регион Лизинг: как мы реализуем крупные лизинговые проекты

Расскажите о компании РЕГИОН Лизинг?

Мы – частная универсальная лизинговая компания, уже более 12 лет предлагаем предприятиям малого, среднего и крупного бизнеса услуги финансового и возвратного лизинга.

В нашем активе много реализованных сложноструктурированных сделок и в каждой из них мы разработали для клиента индивидуальное решение, отвечающего его потребностям. Наши возможности позволяют реализовывать практически любые капиталоёмкие проекты.

Участвуем в программах господдержки, которые дают дополнительные выгоды нашим клиентам.

География наших сделок – от Калининграда до Владивостока.

Услуги лизинга сегодня достаточно стандартизированы. Чем вы отличаетесь от других лизинговых компаний?

Действительно, лизинг сегодня очень распространен и стандартизирован. Практически как кредит. Несмотря на то, что ставка по лизингу играет важную роль при выборе лизинговой компании, в нашем клиентском сегменте достаточно важное значение имеют неценовые факторы, такие как удовлетворенность совместной работой, скорость реализации проектов, возможности лизинговой компании по индивидуальному структурированию проекта и т.п. Мы всегда смотрим на то, какую дополнительную ценность помимо ценовой и сервисной можем предложить клиенту.

Наша главная сильная сторона – возможность быстро реализовывать крупные и сложные проекты.

У нас очень сильные команды аналитиков и менеджеров проектов, которые оперативно изучают и структурируют проекты практически любой сложности и объема.

Бюрократию стараемся минимизировать, чтобы принимать решения максимально быстро.

Для нас как компании важнейший фокус внимания - персонализированный подход к клиентам и их проектам. Любая сделка – это, прежде всего, общение менеджеров. Поэтому каждый проект - это выстраивание отношений с клиентом. Я лично знакомлюсь со многими клиентами, приезжаю на предприятия, общаюсь с руководством. Это позволяет нам держать руку на пульсе, предлагать клиенту индивидуальные решения. С некоторыми клиентами мы вместе уже более 10 лет.

Можете привести какие-то примеры интересных сделок?

В силу конфиденциальности не могу называть имена клиентов . У нас большой опыт быстрой реализации сделок с вагонами, строительной и спецтехникой. В таких сделках, как правило, существенный объем стандартных предметов лизинга, а сроки реализации максимально оперативные. Часто сделки со строительной и спецтехникой реализуются под какой-то проект с жёсткими требованиями по структуре, срокам проекта и доставке партий техники на разные объекты клиента. По этим параметрам мы зачастую лучше многих конкурентов.

Также накоплен большой потенциал в сделках в сегменте оборудования. Очень часто в таких проектах фигурирует уникальное специфическое оборудование, требующее не просто поставки, а таможенного оформления, пуско-наладки, обучения, гарантийного обслуживания. Как правило, структура таких сделок одна из самых сложных.

Как подтверждение наших компетенций, мы второй год подряд (2021 и 2022 гг) становимся лучшими в сегменте медицинского оборудования по версии агентства Эксперт Бизнес-Решения. В 2020 году мы были лучшими в сегменте оборудования для нефте- и газодобычи и переработки

Какие изменения произошли в запросах клиентов за прошедший год? Как вы отреагировали на них?

Сейчас мы наблюдаем дефицит имущества во многих сегментах. Практически прервались связи с европейскими поставщиками. Поэтому дефицит стараемся компенсировать за счет отечественных и азиатских поставщиков. Видим нехватку специализированных жд-платформ. Очередь на некоторые из них уже на вторую половину следующего года. Практически свободен рынок оборудования. Потенциал для импортозамещения здесь огромный.

В целом, многие отрасли показали позитивный результат замещения. Производители из дружественных стран укрепляют свои позиции, завоевывая все большую долю рынка. Российские производители получили дополнительный стимул для развития. Где-то помогает параллельный импорт.

Гораздо востребованнее стал лизинг б/у техники, возвратный лизинг. В последнее время было достаточно сделок, когда клиент полностью оплачивает требуемое имущество, ввозит его в страну, а после передает в лизинг лизинговой компании. Тем самым быстро получает дефицитное имущество, а также все преимущества лизинга и минимальную нагрузку на финансы.

Хорошей поддержкой для лизинга продолжают выступать госсубсидии – по легкой промышленности, легковым и грузовым автомобилям от Минпромторга, по технике белорусского производства от Правительства Республики Беларусь и ряд других программ. Они позволяют снизить нагрузку на клиента.

Благодарим Вас за интервью.

Спасибо. Обращайтесь к нам за лизингом.

АО «РЕГИОН Лизинг»

+7 (495) 797 42 31

www.region-leasing.ru

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