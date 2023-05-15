Такого в США не было даже перед кризисом 2008 года

Вероятность того, что Соединенные Штаты в течение следующих 12 месяцев свалятся в рецессию, возросла до 40-летнего максимума, и это не размышления сторонних наблюдателей или аналитиков, это результаты моделирования Федерального резервного банка Нью-Йорка.

По данным этого филиала Федеральной резервной системы, вероятность реализации этого негативного сценария возросла до 68,2 процентов, что является самым высоким показателем с 1982 года.

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Индикатор риска рецессии от ФРС сейчас даже выше, чем в ноябре 2007 года, незадолго до ипотечного кризиса — тогда вероятность экономического спада составляла 40 процентов.

Впрочем, аналогии все же можно провести. Как и тогда, первые тревожные звонки начали поступать из банковского сектора. И хотя турбулентность пока не затронула крупные банки Америки, ряд региональных кредитных организаций уже фактически обанкротился. Понятно, что панику можно купировать достаточно быстро, но системные проблемы от этого вряд ли решатся.

Это понимают и в самой ФРС. Вот выдержка из заявления регулятора.

«Учитывая их оценку потенциальных экономических последствий недавних событий в банковском секторе, прогноз персонала во время мартовского собрания включал умеренную рецессию, начавшуюся в конце этого года, с восстановлением в течение следующих двух лет», — говорится в протоколе мартовского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

При этом надо понимать, что Федрезерв в своем стремлении победить инфляцию путем бесконечного повышения ставок лишь ускоряет процесс.

Вот, например, эксперты Capital Economics опубликовали свой последний квартальный отчет об экономических перспективах, предупреждающий, что «острый банковский стресс» приведет к «дальнейшему ужесточению» условий кредитования, что еще более убеждает в том, что «в этом году экономика впадет в рецессию».

Экономисты ING также «сильнее чем когда-либо убеждены» в своих прогнозах рецессии, ссылаясь в исследовательской заметке на финансовые потрясения и ужесточение денежно-кредитной политики ФРС.

Усугубляется ситуация еще и тупиком в вопросе повышения потолка госдолга в Вашингтоне.

По данным Минфина, в казне осталось всего 88 миллиардов долларов так называемых чрезвычайных мер, после чего пресловутый потолок будет достигнут.

Напомним, когда в январе Соединенные Штаты достигли предела долга в 31,4 триллиона долларов, министерство финансов начало прибегать к «чрезвычайным мерам», чтобы продолжать выплаты по непогашенным федеральным долговым обязательствам и удержать правительство от дефолта.

Так вот, возможности для продолжения этих бухгалтерских маневров иссякают, и правительство вскоре столкнется с перспективой неспособности выполнить свои финансовые обязательства. Министерство финансов уже предупредило, что страна может объявить дефолт уже 1 июня.

Но сейчас речь не о дефолте, а о рецессии. Так вот, Белый дом опубликовал анализ, в котором говорится, что даже «краткосрочный» дефолт может привести к сокращению полумиллиона рабочих мест, а «затянувшийся» может стоить 8,3 миллионов рабочих мест.

А ведь именно рынок труда — это та священная корова, которой каждый раз в своих выступлениях оперирует глава ФРС Джером Пауэлл, гордо заявляя, что его политика не вредит экономике.

Правда, подавляющее большинство экспертов уже не первый месяц указывают на то, что данные с рынка труда выходят, мягко говоря, странными, так как сильно контрастируют, например, с данными по числу заявок по безработице. Так называемый surprise index — когда публикуемые цифры отклоняются от прогнозов — достиг невиданных значений.

Сложно сказать, что может помочь экономике США вернуться на траекторию роста, но ясно одно — чем более упертой в своей политике будет ФРС, тем глубже потом будет экономическая яма и тем труднее из нее будет выбираться.