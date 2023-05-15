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Семь человек, в том числе врио главы МВД ЛНР, ранены в результате взрыва в Луганске

15 мая 2023, 17:19
t.me/opersvodki

При взрыве в Луганске пострадали семь человек, включая врио главы МВД Луганской народной республики Игоря Корнета. 

Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, четверо пострадавших, в том числе Корнет, находятся в тяжелом состоянии, среди них один несовершеннолетний. За жизни раненых борются медики. 

«Профильные ведомства выясняют обстоятельства происшествия», — сообщил Пасечник. 

Утром 15 мая Луганск в очередной раз подвергся обстрелу, третьему за последние несколько дней. По словам врио главы ДНР, он обстрел пришелся в район высшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ).