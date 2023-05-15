«Троицу» Андрея Рублева передали РПЦ

В ответ на многочисленные просьбы православных верующих президент РФ Владимир Путин принял решение о возвращении Русской Православной Церкви чудотворной иконы «Троица», написанной преподобным Андреем Рублевым, сообщили в пресс-службе РПЦ. Из экспозиции Государственной Третьяковской галереи икону на год перенесут в Храм Христа Спасителя, а затем поместят в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

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«По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла чудотворный образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы в течение года, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры», — сообщается на сайте московского патриархата.

Знаменитая икона Андрея Рублева, находящаяся в постоянной экспозиции Государственной Третьяковской галереи, в июле 2022 года была впервые после 1917 года принесена в Троице-Сергиеву лавру в рамках торжеств, посвященных 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В октябре она была возвращена в зал древнерусской живописи галереи.

Накануне стало известно, что Эрмитаж передаст Санкт-Петербургской епархии раку (гробницу) святого Александра Невского.

«В развитие программы "Большой Эрмитаж", учитывая обращение патриарха Московского и всея Руси, имея в виду сегодняшнюю геополитическую ситуацию и символическую роль святого Александра Невского как небесного покровителя российского воинства и отечественной дипломатии, заботясь об укреплении национального единства, Государственный Эрмитаж дал согласие соединить раку, гробницу и мощи святого на территории Александро-Невской лавры», — сообщается на сайте Эрмитажа.

