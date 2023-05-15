ЦБ назвал долю инвестиций нерезидентов в евробондах РФ

Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов на 1 апреля составила 44,7%, снизившись с 1 января на 0,3% и на 5,1% за год. Это минимальный показатель с июля 2018 года (42,2%), следует из информации, представленной на сайте ЦБ.

Статья по теме: Нерезиденты выходят из активов и роняют рубль

Объем обязательств перед нерезидентами по еврооблигациям РФ за первый квартал уменьшился на $163 млн и по состоянию на 1 апреля оценен в $16,144 млрд.

По итогам первого квартала 2022 года доля инвестиций нерезидентов в суверенных евробондах РФ составляла 49,8%, а общий объем еврооблигаций, принадлежащих нерезидентам, достигал $18,55 млрд.

