Центральная Азия и новая биполярность

Одной из главных повесток мирового развития является охлаждение отношений между двумя ведущими экономиками мира: США и КНР. Причем это размежевание порой является не менее острым по накалу геополитическим напряжением, чем противостояние по линии Россия — Запад. Ярким тому свидетельством стал громкий скандал с визитом одной из матриархов американской политики Нэнси Пелоси на Тайвань, когда весь мир затаив дыхание следил за самолетом, опасаясь ядерного конфликта между великими державами.

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Вооруженного столкновения, на счастье, не случилось и здесь нужно заметить, что американо-китайские экономические отношения отличается крайне высокой глубиной взаимопроникновения, а также стали важной частью мировой экономической системы, как главные звенья мировой производственной цепочки. Этот фактор сильно влияет на «горячие головы» по обе стороны океана, заставляя их быть крайне внимательными к выставленным «красным флажкам».

Но охлаждение отношений по линии Китай — США, создает также напряженность в другой, не менее глобальной связке Китай — ЕС, так как Европа является союзником Вашингтона в едином военном, политическом и экономическом блоке. Соответственно — не может игнорировать негативную ситуацию, происходящую между главным союзником (США) и главным экономическим партнером (КНР).

И хотя главным обвинением США в адрес Китая является диспропорция в товарообороте в пользу КНР, возникшая в силу экономической политики Пекина, очевидно, что истинные причины лежат в плоскости конкуренции за мировое господство. Китай уже опережает США в ряде отраслей и уверенно движется к тому, чтобы стать экономикой номер 1.

Данная ситуация усугубляется тем, что КНР при этом представляет миру иную систему политического устройства, чем в США. Китайскую политическую систему возглавляет Компартия, что порождает вопрос о конкуренции не только экономических систем, но и политических воззрений. Американские эксперты и политики прямо говорят о том, что Китай дает альтернативу американским идеям и месседжам, подрывая тем самым устои Pax America.

Важно, что на трения с Китаем влияют и американские внутриполитические противоречия. За последние годы в США наблюдается наибольший, пожалуй, внутриполитический разлом после Гражданской войны более чем полуторавековой давности. Противостояние между республиканцами и демократами впервые стало носить непримиримый характер, что особенно выпукло было видно во время правления Дональда Трампа.

Но по вопросу Китая у республиканцев и демократов наблюдается единодушие, и те, и те видят в росте могущества КНР угрозу американским интересам. Поэтому в США сложился серьезный двухпартийный консенсус относительно того, что Вашингтон должен переломить ситуацию с Китаем, а не пускать все на самотек. В результате был запущен процесс, получивший название «декаплинг» (decoupling), задача которого — как можно быстрее и безболезненнее для самой Америки разорвать связи с Китаем, которые дают ему преимущество в развитии.

Для Центральной Азии американо-китайский разрыв представляет важность по ряду причин.

Во-первых, американо-китайские связи долгое время были драйвером роста для всей мировой экономики. Для развивающихся стран, включая Казахстан, замедление темпов мировой экономики, грозит законсервировать страну в статусе «развивающейся» навсегда, так как у страны с небольшим населением и в отсутствие спроса на традиционные энергоносители просто нет внутренних резервов для мощных рывков вперед.

Во-вторых, осложнение отношение Вашингтона и Пекина приводит к ухудшению отношений между Европой и Китаем. А Казахстан уже является важной точкой в сухопутных маршрутах между КНР и ЕС. 30% международных услуг, оказываемых казахстанскими компаниями, это логистические услуги в отношении потоков товаров, в первую очередь, идущих по магистралям между Востоком и Западом.

В-третьих, американо-китайское противостояние идет не только в экономике, но и в пропаганде, что крайне негативно отражается на обществе. Казахстанская общественность сама по себе склонна к ксенофобии, что уже приводило к жертвам на базе этнических конфликтов, а подогреваемые снаружи антикитайские и антиамериканские настроения, только усугубляют ситуацию.

К тому же, есть высокий риск того, что великие державы могут поставить Казахстан и весь регион в тяжелейшую ситуацию геополитического выбора, когда вести дела можно будет только с одной из сторон, что, естественно, крайне негативно скажется на развитии Центральной Азии.

Для Казахстана, Центральной Азии и всех других развивающихся стран, Холодная война 2.0 несет большие риски, так как именно малые и средние страны становятся тем «полем битвы», где мировые гиганты пытаются выяснить свои отношения. И самый рисковый момент, когда какое-либо государство оказывается в ситуации необходимости сделать геополитический выбор в логике «из двух зол».

Российско-украинский конфликт и китайско-западные противоречия перекрыли пути на ЕС в Шелковом пути, но с другой стороны, резко выросла активность поставок в Россию и в направлении Ближнего Востока. Этот важнейший тренд будет, скорее всего, только закрепляться, создавая новую архитектуру перетока товаров, услуг и мигрантов.

Таким образом, Китай будучи ключевым игроком в мировом размежевании, будет играть важнейшую роль в Центральной Азии и оказывать серьезное влияние на развитие политической системы, международных связей, экономического и технологического уклада. Вероятнее всего, именно китайские стандарты развития технологий станут доминирующими в Центральной Азии.

*Автор примет участие в III Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», которая состоится 16–17 мая в Томске