Прогнозы по выборам в Турции провалились: кто решит исход голосования

Проходившие вчера президентские выборы в Турции важны, пожалуй, как никогда, в истории этой страны, потому что они решат, по какому пути она пойдет дальше в это крайне сложное как для нее самой, так и для всей планеты время. После подсчета всех бюллетеней известен ответ на вопрос: кто из кандидатов набрал больше голосов. Ответ же на вопрос, кто будет возглавлять страну следующие пять лет, 85 миллионов турок получат только через две недели, после второго тура президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган, руководивший Турцией последние два десятилетия, набрал 14 мая, по данным гостелеканала TRT Haber, 49,35% и опередил своего главного противника Кемаля Кылычдароглу на 4,35%. Однако основную задачу — набрать 50%+1 голосов ему все же не удалось. Это значит, что имя нового президента Турции станет известно в последнее воскресенье весны, 28 мая, после проведения второго тура.

Оба соперника уверены в своей окончательной победе. Кстати, президент Эрдоган накануне голосования пообещал в случае поражения мирно передать власть победителю. Кылычдароглу, как водится, обвинил соперника в фальсификациях и вмешательстве властей в подсчет голосов. Очевидно, что Запад и, в первую очередь, США поддержат эти обвинения, потому что они ставят на оппозицию, обвинившую на прошлой неделе Москву во вмешательстве в избирательную кампанию, естественно, на стороне Эрдогана.