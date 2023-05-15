Прогнозы по выборам в Турции провалились: кто решит исход голосования

Проходившие вчера президентские выборы в Турции важны, пожалуй, как никогда, в истории этой страны, потому что они решат, по какому пути она пойдет дальше в это крайне сложное как для нее самой, так и для всей планеты время. После подсчета всех бюллетеней известен ответ на вопрос: кто из кандидатов набрал больше голосов. Ответ же на вопрос, кто будет возглавлять страну следующие пять лет, 85 миллионов турок получат только через две недели, после второго тура президентских выборов. Реджеп Тайип Эрдоган, руководивший Турцией последние два десятилетия, набрал 14 мая, по данным гостелеканала TRT Haber, 49,35% и опередил своего главного противника Кемаля Кылычдароглу на 4,35%. Однако основную задачу — набрать 50%+1 голосов ему все же не удалось. Это значит, что имя нового президента Турции станет известно в последнее воскресенье весны, 28 мая, после проведения второго тура.
Оба соперника уверены в своей окончательной победе. Кстати, президент Эрдоган накануне голосования пообещал в случае поражения мирно передать власть победителю. Кылычдароглу, как водится, обвинил соперника в фальсификациях и вмешательстве властей в подсчет голосов. Очевидно, что Запад и, в первую очередь, США поддержат эти обвинения, потому что они ставят на оппозицию, обвинившую на прошлой неделе Москву во вмешательстве в избирательную кампанию, естественно, на стороне Эрдогана.
Понять Кемаля Кылычдароглу несложно. Опросы предсказывали лидеру объединенной оппозиции, состоящей из 6 партий, выступающих против правящей партии — Партии справедливости и развития (АКР), которую возглавляет Эрдоган, победу. Как минимум два опроса в пятницу, 12 мая, давали ему больше 50% голосов. Эрдогану удалось почти невозможное — опровергнуть итоги опросов и прогнозы большинства экспертов и обойти соперника.
«Мы уже впереди нашего ближайшего соперника на 2,6 млн голосов, — приводит агентство Reuters слова президента Эрдогана после подсчета 97% бюллетеней. — Мы надеемся, что окончательный результат будет еще больше».
Ожидания Реджепа Тайипа Эрдогана оправдались частично. Окончательный результат действительно улучшился, но совсем незначительно. До 50%, дающих победу уже в первом туре, не хватило совсем немного.
Первый тур прошел в очень острой борьбе. Накал страстей подтвердил глубокий раскол в турецком обществе и вывод, что страна находится на перепутье. Сейчас Турцию, которая изо всех сил борется с очень высокой инфляцией и множеством внутренних проблем, ждут очень трудные и бурные две недели.
«Следующие две недели, вероятно, окажутся самыми долгими неделями в истории Турции, — говорит глава консалтинговой компании Strategic Advisory Services Хакан Акбас. — В эти недели произойдет многое. Я ожидаю существенного обвала на бирже в Стамбуле и много сильных колебаний национальной валюты. У Эрдогана во втором туре будет перевес, потому что результаты его коалиции оказались значительно выше результатов оппозиции».
Судьбу президентства может решить третий участник воскресных выборов — Синан Оган, вернее набранные им 5,3% голосов. Многое теперь будет зависеть от того, кого он поддержит и за кого призовет голосовать своих сторонников.
За результатами президентских выборов очень внимательно следили в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Москве и столицах многих других государств. На Западе 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган считается одним из главных союзников России и российского президента, поэтому его победа в перечисленных выше городах, кроме Москвы, сочтут поражением Запада. Кстати, Кемаль Кылычдароглу в ходе избирательной кампании неоднократно подчеркивал, что намерен в случае победы улучшить изрядно испорченные отношения Турции с Соединенными Штатами и Западом в целом.
Особенно внимательно за ходом голосования следили наверняка в Стокгольме, потому что Турция отказывается забирать вето на вступление Швеции в НАТО.
Большинство политологов сели в лужу и с прогнозами по парламентским выборам, проходившим одновременно с президентскими. Несмотря на прогнозы, отдающие победу оппозиционной коалиции, в них скорее всего победят АКР и состоящие с ней в союзе Партия националистического движения (MHP) и другие консервативные партии.