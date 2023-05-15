В Берлине заявили, что боятся непредвиденных «побочных эффектов» от санкций против России

В Вашингтоне ожидают, что страны «Большой семерки» по итогам саммита в Японии 19-21 мая согласятся скорректировать подход к санкциям против РФ в сторону полного запрета на экспорт отдельных видов товаров, если они не включены в список одобренных.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, лидеры G7 на встрече в Хиросиме готовятся объявить о новых рестрикциях против российского энергосектора, а также о мерах по пресечению обхода санкций через третьи страны и более жестких ограничениях экспорта. Сообщается, что решения будут направлены, в первую очередь, на поставки, которые поддерживают российскую армию.

Уточняется, что администрация президента США Джо Байдена ранее добивалась от членов G7 «согласия на изменение подхода к санкциям, который на сегодняшний день позволяет продавать в Россию все товары, если они не внесены в черный список». В Вашингтоне хотят ввести более жесткие правила, которые будут соблюдаться в отношении поставок, по оценке американских чиновников, наиболее важных для оборонного потенциала РФ.

Конкретные области, в которых будут применяться новые правила, все еще обсуждаются, уточняет агентство, указывая в целом на отсутствие единства Запада в вопросе дальнейшей разработки санкций против РФ. Так, Евросоюз, где сейчас обсуждается 11-й с начала СВО пакет антироссийских мер, придерживается «своего собственного подхода»; основная часть санкций ЕС направлена на людей и страны, которые обходят торговые ограничения.

«Обсуждаемый подход "сначала мы все запрещаем и допускаем исключения", на наш взгляд, не сработает», — приводятся слова высокопоставленного немецкого чиновника, который указал на необходимость «быть очень, очень точными» в вопросе санкций с тем чтобы избежать «непреднамеренных побочных эффектов».

Отмечается, что любое изменение формулировок G7, в том числе связанное с полным запретом экспорта и введением «списка исключений», не обязательно приведет к немедленному эффекту и вообще как-либо повлияет на политику Москвы. В Вашингтоне рассчитывают, что новые меры послужат обозначением «долгосрочной траектории того, куда мы движемся».

Авторы заметки напоминают, что, по словам заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, введение полного запрета на экспорт в РФ повлечет за собой блокировку зерновой сделки.

В G7 входят США, Япония, Канада, Франция, Германия, Италия и Великобритания. На саммит в Хиросиме приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов и Южной Кореи.