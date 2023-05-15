В Госдуме сообщили об отсутствии угроз для здоровья Лукашенко

У президента Белоруссии Александра Лукашенко наблюдается недомогание, однако о каких-либо серьезных диагнозах речи нет.

Об этом рассказал изданию «Подъем» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Парламентарий заявил, что он в курсе состояния политика, однако диагноз называть не стал, уточнив лишь, что серьезных угроз здоровью президента нет.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел», — сказал депутат.

Он отметил, что несмотря на недомогание, Александр Лукашенко присутствовал на параде Победы в Москве, а вечером того же дня проводил мероприятия в Минске.

«Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», — предположил Затулин.

Как стало известно ранее, Лукашенко не пришел на завтрак после парада Победы в Москве 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил это тем, что политик уехал на торжественные мероприятия в Минск. Позже, 14 мая, белорусский лидер отсутствовал на церемонии празднования Дня флага, герба и гимна республики.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с «Национальной службой новостей» предположил, что у президента вирусное заболевание, возможно, ангина «или что-то подобное, но не представляющее угрозы здоровью и жизни». По мнению эксперта, в ближайшее время глава государства сделает заявление, которое многих удивит. «Я думаю, что на следующей неделе будут очень многие удивлены и заявлениями президента, и его состоянием здоровья», — сказал Дзермант.