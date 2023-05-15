В Минфине предположили, что функциями по регулированию криптовалюты наделят налоговиков

Регулированием криптовалюты в ближайшей перспективе может заняться Федеральная налоговая служба (ФНС).

Об этом рассказал в интервью «Известиям» замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев.

«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — сказал Моисеев.

По его словам, добывать криптовалюту, продавать на внешнем рынке или держать на носителях смогут и физические, и юридические лица, однако возможности купить ее обратно или использовать ее для оплаты не предполагается. «При этом кошелек, все операции должны быть задекларированы и с них должен быть уплачен налог, поскольку возникает доход», — подчеркнул замглавы Минфина.

Ранее Моисеев сообщил, что определение экспериментального правового режима, который позволит использовать криптовалюту для проведения внешнеторговых расчетов, будет завершено до конца текущего года.

По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор допускает применение криптовалюты в этих целях. «Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта <…> не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима», — заявила глава Центробанка.