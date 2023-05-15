В Севастополе открылся первый офис Сбера

В Севастополе возле ТЦ «Муссон» на пересечении с улицей Руднева открылся первый офис Сбера. Он стал вторым отделением банка на Крымском полуострове. В июле Сбер планирует открыть еще один офис по обслуживанию юридических лиц, а к началу туристического сезона в городе вырастет количество банкоматов крупнейшей кредитной организации страны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Статья по теме: В Крыму открылось первое отделение Сбера

«Открытие Сбера для Севастополя означает, что к нам пришел крупнейший в стране финансовый институт. Чем больше финансовых институтов появляется в городе, тем выше становится качество предоставляемых клиентам услуг. Второй важный момент — это инвестиции, которые городу очень нужны, ну и конечно это новые возможности для нашего малого и среднего бизнеса. Сбер уже участвует в проектном финансировании, уже есть несколько заявок от застройщиков», — сообщил Развожаев.

Как сообщил журналистам на церемонии открытия председатель Юго-Западного банка Сбера Анатолий Песенников, до конца года будут открыты еще несколько офисов во всех крупных городах Крыма. В частности, в скором времени начнут работать отделения в Керчи, Евпатории и Симферополе.

