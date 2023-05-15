В Турции пройдет второй тур президентских выборов

В Турции на президентских выборах по результатам подсчета 98% бюллетеней президент Реджеп Эрдоган набрал 49,35% голосов, а его соперник, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. Синан Оган (АТА, Альянс предков) получил 5,3%.

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Поскольку ни один из претендентов на пост главы государства не преодолел порог в 50% голосов, в стране пройдет второй тур выборов; при таком сценарии Синан Оган поддержит Кемаля Кылычдароглу, пишет «Интерфакс».

Накануне граждане Турции проголосовали на выборах президента, избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени.

Ранее Эрдоган выступил с критикой в адрес Кылычдароглу за его заявления о якобы вмешательстве РФ в выборный процесс в стране, которые в Москве решительно отвергают.