VK изрядно поживился на рекламном рынке

Выручка VK увеличилась в первом квартале 2023 года на 39,5% относительно показателя годом ранее — до 27,3 млрд руб. Выручка от онлайн-рекламы выросла на 67% год к году, до 16,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Основной вклад в рост показателя дал ключевой для VK сегмент «Социальные сети и контентные сервисы», выручка которого взлетела на 47%, до 21,5 млрд руб. по сравнению с первым кварталом 2022 года. Средняя месячная аудитория (MAU) «ВКонтакте» в России выросла на 11%, до рекордных 81,5 млн пользователей.

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Самым быстрорастущим стал сегмент «Технологии для бизнеса», показавший прирост выручки в 55%. Однако в абсолютном выражении его заработок в общем результате незначителен — всего 1,1 млрд руб.

Оптимистично выглядят и другие показатели. Так, VK заявляет, что на конец первого квартала 2023 года пользователи его сервисов составляют более 95% месячной аудитории Рунета. Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK выросла на 17% год к году и превысила 76 млн пользователей, которые провели на те же 17% больше времени в сервисах VK.

Однако рынок от компании ждал немного большего — не в плане финансовых результатов, а относительно объема раскрываемой информации. В частности, большинство аналитиков ожидали увидеть сегодня результаты по МСФО, из которых можно было бы понять текущее состояние компании и динамику прибыли.

С одной стороны, для так называемых компаний роста, к которым относится VK, объем прибыли не столь важен, поскольку инвесторы больше внимания обращают на дальнейший потенциал развития. С другой стороны, динамика прибыли/убытков как раз и говорит о перспективах роста эффективности бизнеса.

Пока же есть основания полагать, что столь сильный рост доходов от рекламы был связан во многом с низкой базой прошлого года, эффектом покупки VK у «Яндекса» сервисов «Дзен» и «Новости» и уходом с российского рынка западных конкурентов.

В целом, опубликованные данные компании произвели, по словам старшего аналитика Альфа-Банка Анны Курбатовой, «смешанные впечатления».

«Выручка оказалась на 5-16% лучше консенсус-прогноза и наших ожиданий, но при этом с I квартала 2023 года компания отказалась от публикации полной финансовой отчетности, не раскрывая показатели EBITDA, денежного потока и балансовых статей», — пишет она в своем обзоре.

Неоднозначна и новость о намерении компании построить несколько центров обработки данных в Московском и, возможно, Санкт-Петербургском регионах. По оценке «Ведомостей», затраты на проект могут составить 20-40 млрд руб., а срок их окупаемости пока неизвестен.

Но, так или иначе, на обе сегодняшние новости депозитарные расписки эмитента отреагировали сильным ростом, который на пике достигал 4,7%, что выводило бумагу в число лидеров дня. Однако после обеда по распискам началась фиксация прибыли.

Техническая картина по бумаге неопределенная, с изрядной долей пессимизма. С середины ноября прошлого года VK никак не может преодолеть сильное сопротивление 500 руб., в районе которого она торгуется сейчас. И нет уверенности в том, что преграда будет пройдена в ближайшее время — из-за отсутствия драйверов.

«Компания не раскрыла динамику рентабельности EBITDA и чистой прибыли, и это — основная область неопределенности инвестиционного кейса. Хотя результаты и могут вызвать положительную реакцию инвесторов», — отмечают аналитики БКС.