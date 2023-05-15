Владимир Ефимов: около 20 тыс. человек примут на работу предприятия индустриального парка «Руднево»

Новые производства, которые запустят к 2025 году в индустриальном парке «Руднево», примут на работу от 15 до 20 тыс. человек. Об этом сообщил 13 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В индустриальном парке "Руднево" уже расположились производители беспилотных авиационных систем, банкоматов и высокотехнологичного оборудования для отбора возобновляемых источников сырья. К 2025 году площадь возведенных промышленных объектов увеличится почти в 6,5 раз, при этом будет создано до 20 тыс. рабочих мест», — сказал Владимир Ефимов.

Новые производства могут разместиться уже готовых корпусах. У инвесторов также есть возможность договориться о строительстве здания под ключ под свои требования, отметил вице-мэр. Такой корпус построят, например, для корпорации «Иркут» (входит в ОАК Ростеха), которая в 2026 году планирует начать в «Руднево» выпуск деталей для сборки крыла, агрегатов механизации и хвостового оперения самолета МС-21.

Другая компания из авиационной отрасли — «Аэромакс» — уже запустила производство на территории этого индустриального парка. В минувшем марте она начала выпуск беспилотных авиационных систем вертолетного типа, которые предназначены для грузоперевозок и полетов в сложных метеоусловиях, напомнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. «В будущем предприятие планирует значительно расширить свое производство для увеличения объемов выпуска гражданских беспилотных летательных аппаратов. Реализация проекта позволит создать более 1,2 тыс. новых рабочих мест», — уточнил он.

Напомним, «Руднево» входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Поэтому промышленные производства, расположенные на его территории, могут получить статус резидентов ОЭЗ, который предоставляет налоговые льготы. В их числе нулевая ставка налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин при ввозе товаров из-за рубежа. При этом статус резидента накладывает на компанию ответственность за воплощение своего бизнес-плана, включая заявленный объем инвестиций, число создаваемых рабочих мест и уровень зарплаты сотрудников, подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

На данный момент технополис столицы занимает 6 площадок общей площадью более 260 га: также это «Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем». На всех них действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.