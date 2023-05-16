Акции дня: бумаги банка «Санкт-Петербург» восстанавливаются после падения

В лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 16 мая вышли акции банка «Санкт-Петербург». За день бумаги выросли в цене на +4,45% до 156,63 руб. за штуку.

По мнению аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, котировки восстанавливали позиции после дивидендного гэпа. «С технической точки зрения, акции банка "Санкт-Петербург" продолжают закрытие майского дивидендного гэпа, сохраняя среднесрочный восходящий тренд при положении выше района 138 руб. Фундаментально банк "Санкт-Петербург" в последние месяцы также пытается мотивировать инвесторов как путем обратного выкупа акций (текущая программа продлится до 15 ноября), так и выплатой дивидендов, что повышает его привлекательность», - отметила она.

Помимо этого, банк сообщил, что погасил 13,67 млн обыкновенных акций — это 2,87% от всех бумаг. Еще 20 млн акций — это привилегированные бумаги. «Решение умеренно позитивно для действующих акционеров. Во-первых, с гашением бумаг пропорционально увеличивается их доля в акционерном капитале компании. Во-вторых, получаемая банком чистая прибыль теперь будет распределяться в виде дивидендов на меньшее количество акций. До сих пор БСП выплачивал 25% прибыли», - считают аналитики «БКС Экспресс».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,87% до 2633,71 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,62% до 1030,68 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:01 мск составила 74,85 долларов за баррель (-0,94%). Российская валюта слабела – 80,39 руб. за доллар.