S&P 500 уперся в потолок

Вчера Dow Jones Industrial Average прервал довольно редкую серию из пяти дней подряд, закрытых в минус. Рост был, впрочем, еле заметен – на 0,14%. S&P 500 после двух дней падения прибавил 0,3%, а Nasdaq Composite после одного – 0,66%. И все это прекрасно укладывалось в картину последних недель – как по относительной динамике, так и по размаху колебаний индексов.

Широко распространившаяся (хотя и спорная) идея о том, что технологические акции лучше прочих перенесут рецессию, помогает в первую очередь Nasdaq. Но поддерживают его не только такие прибавившие c начала года около 30% капитализации гиганты, как Microsoft или Amazon.com.

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В последнее время ему неплохо помогают китайские акции, торгующиеся в США: после трехмесячной распродажи интерес к ним стал возвращаться. Только вчера индекс Nasdaq Golden Dragon China, куда они входят, прибавил 4,1%.

Есть у Nasdaq поддержка и от традиционных компаний, таких как, например, PepsiCo. Предположение о том, что ее продукцию будут употреблять и во время рецессии, не лишено оснований – и всю весну ее акции монотонно росли, прибавив от минимума 1 марта 14,9%.

Вчера, прежде чем скорректироваться на 0,94%, они достигли максимума с момента слияния Pepsi-Cola с Frito-Lay в 1965 году. Именно после этой сделки и появилась PepsiCo.

Акции банков этой весной Nasdaq в основном мешали. Но вчера помогли и они, подскочив в рамках коррекции, связанной с переключением внимания с банковского кризиса на угрозу дефолта США. А некоторые аналитики еще и выдвинули неожиданную версию: проблемы с поднятием потолка госдолга помогут банкам.

Их идея состоит в том, что теперь средства, сбежавшие в фонды денежного рынка, эвакуируются обратно на депозиты. Действительно, инвесторы вполне могут поискать более безопасную гавань, чем вкладывающие в US Treasuries фонды. Но вовсе не факт, что ею станут проблемные региональные банки США. Тем не менее индекс Nasdaq Bank подскочил вчера на 2,62%.

В остальном же торговля была не менее вялой, чем неделей ранее. Даже более того. Оборот фондовых бирж США упал вчера, согласно Cboe Global Markets, до 9,2 млрд акций – уровня, в прошлый раз наблюдавшегося накануне католической Пасхи.

При этом на прошлой неделе диапазон колебаний S&P 500 был самым узким для непраздничных недель с августа 2021 года. Вчера Bloomberg обращал внимание публики на то, что отклонения S&P 500 от нуля по итогам шести последних недель были менее 1%.

Некоторые эксперты, глядя в том числе на снизившийся индекс «страха» VIX, говорят о самоуспокоенности рынка, чреватой обвалом: его причиной может стать потолок госдолга США. Но скорее стоит говорить о том, что рынок затаил дыхание, следя за этой мыльной оперой. Это обещает взлет волатильности при любом финале сериала.

И первый ее всплеск возможен уже сегодня-завтра. Технически (если отбросить полуфантастические сюжеты) республиканцы и демократы могут договориться о подъеме потолка в мае только в эти два дня. В среду Байден отправляется за рубеж, а затем график его пребывания в Вашингтоне и заседаний обеих палаты конгресса не совпадает.

Сегодня планируется новая попытка выйти на сделку: президент должен встретиться со спикером палаты представителей и другими парламентскими лидерами обеих партий. И если переговоры опять пройдут впустую или будут отменены, напрягутся многие.

Теоретически у Минфина США есть шанс проскочить первую половину июня без дефолта, а там уже ожидаются поступления в бюджет, позволяющие протянуть еще месяц. Но можно ведь и не проскочить, а все подробности участникам рынка не могут быть известны.

При этом министр финансов Джанет Йеллен вчера вновь заявила, что казначейство с 1 июня не сможет исполнять все обязательства. Если так, то ситуация, как и 12 лет назад, чревата обвалом акций. Особенно, если случится технический дефолт США, в реалистичность чего верят не все. Многие ждут, что, как и раньше, в последние секунды межпартийная сделка все же стоится. Все может быть – вот только падения акций этот сценарий не отменяет.

«Хотя мы признаем, что мощную распродажу рисковых активов из-за потолка госдолга США в августе 2011 года усилил долговой кризис в Европе, трудно будет избежать хотя бы ограниченной распродажи, если этот вопрос, как и тогда, останется подвешенным до последнего момента», - цитировал вчера Bloomberg стратега JPMorgan Chase Марко Колановича.