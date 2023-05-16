Американский генерал связал долгую подготовку ВСУ к контрнаступлению с высокими рисками

Киев затягивает свое широко анонсированное контрнаступление из-за сложности планируемой операции и высоких рисков, считает бывший командующий американскими войсками в Европе, генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.

В колонке для издания The Washington Post экс-военный написал, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, произойдет в ближайшее время, однако о каких-либо точных сроках говорить нельзя.

Хертлинг указал на то, что при наступлении у главкома ВСУ Валерия Залужного будет только два основных преимущества — выбор времени и места атаки; в настоящий момент он изучает материалы разведки и «прощупывает позиции русских»..

Самое сложное для руководства ВСУ в свете ожидаемого контрнаступления — организовать необходимые для него силы, «синхронизировать текущую мобилизацию» с союзниками, координировать переброску этих сил обратно на Украину, а затем на линию боевого соприкосновения.

«Наступательные операции требуют большего количества сил, большей маневренной ловкости, точного наведения и стрельбы, а также более длинных и надежных линий снабжения. Ничего подобного в таком масштабе украинская армия не проводила», — пояснил бывший военный.

Между тем, как пишет Politico, в ближайшее время финансирование США вооружения и припасов для Украины может иссякнуть к середине лета. Издание напоминает, что в конце 2022 года Конгресс одобрил пакет помощи для Киева на $48 млрд, однако на данный момент от этой суммы осталось лишь $6 млрд.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска активизировались по всей линии боевого соприкосновения, однако это еще не то контрнаступление, о котором столько говорится. «Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках», — рассказал Пушилин, добавив, что власти республики готовились к такому развитию событий. По его словам, на отдельных участках обстановка усложнилась, но в целом находится под контролем.