Баранец рассказал о «бутерброде», сделавшем Patriot лёгкой добычей российских «Кинжалов»

В результате массированного ракетного удара, который ВС РФ нанесли по Украине минувшей ночью, ракета «Кинжал» поразила в Киеве зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

По словам, известного военного эксперта и журналиста, полковника в отставке Виктора Баранца, именно системы противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины стали основными целями последней российской атаки.

При этом в эфире телепрограммы «Время покажет» на Первом канале, он отметил, что российской армии удалось добиться успехов при помощи специальной тактики, которая всё чаще используется в ходе СВО.

Изначально в ход идут наши БПЛА, заставляющие работать радары противника, объяснил он. Затем российская сторона «запускает бутерброд»: противолокационные ракеты выводят радиотехнические системы ВСУ из строя.

«Когда небо чистое, заглохли и "ослепли" украинские РЛС, то идут их величества "Калибры" и "Кинжалы" – туда, куда им и назначено полётным заданием», – резюмировал Баранец.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 16 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что минувшей ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В частности, высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был поражён американский ЗРК Patriot.

