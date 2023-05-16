Бурение в газовом секторе США рухнуло

По данным американской нефтесервисной компании BakerHughes (ВН), газовики максимальными с 2016 года темпами убирают с площадок буровые установки. В Америке сейчас, как в Европе переизбыток газа. К этому следует также добавить, что банки ужесточили условия выдачи кредитов и тем самым затруднили кредитование сектора. Все это привело к ситуации, когда у бурильщиков исчезли стимулы наращивать производство.

В ВН подсчитали, что на прошлой неделе количество буровых установок в США сократилось еще на 16, до 141. Это максимальное снижение с февраля 2016 года.