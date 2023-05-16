Бурение в газовом секторе США рухнуло

По данным американской нефтесервисной компании BakerHughes (ВН), газовики максимальными с 2016 года темпами убирают с площадок буровые установки. В Америке сейчас, как в Европе переизбыток газа. К этому следует также добавить, что банки ужесточили условия выдачи кредитов и тем самым затруднили кредитование сектора. Все это привело к ситуации, когда у бурильщиков исчезли стимулы наращивать производство.
В ВН подсчитали, что на прошлой неделе количество буровых установок в США сократилось еще на 16, до 141. Это максимальное снижение с февраля 2016 года.
Один из главных производителей буровых установок Nabors Industries Ltd. предупредил в апреле, что число заказов снизилось. К концу июня в компании ожидают снижения количества аренд буровых установок на 9%.
Сокращение числа буровых установок и собственно бурения происходит, как подметил Zero Hedge, на фоне резкого снижения цен на газ - за восемь месяцев, с конца августа 2022 года, они снизились более чем в 4 раза: с 10 долларов за миллион британских термических единиц (350 долларов за тысячу кубов) до 2,25 долларов сейчас.
«Переизбыток газа (в США) возник после пожара, который вывел из строя главный газовый экспортный терминал (в Ньюпорте, Техас),- объясняет причины сокращения бурения экономисты Bloomberg.- Сыграла свою роль в снижении спроса газа для отопления и аномально теплая зима».
О сокращении бурения на месторождении Хейнсвиль в Луизиане уже заявили такие крупные энергетические компании как Comstock Resources Inc. и Southwestern Energy Co.
«Больше всего (в этой ситуации) сократится число буровых установок,- говорит глава KPMG LLP Эйнджи Гильдея.- Снижению дивидендов для акционеров компании скорее всего предпочтут замедление роста производства».
Аналитики Citigroup Inc., между тем, предупреждают, что из-за переизбытка газа и обвала цен на него некоторые геологоразведочные компании закрывают даже уже пробуренные скважины.
«Мы ожидаем дальнейшего снижения (буровых установок и бурения) в Хейнсвилле,- написал в аналитической записке для клиентов Citigroup экономист Пол Даймонд.- К лету такая картина будет наблюдаться на всех газовых месторождениях».
Дешевый газ и ужесточение условий для получения кредитов еще больше осложнит для бурильщиков получение кредитов в крупных банках.